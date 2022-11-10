من المستحب أن يكثر المسلم بالدعاء ليلة الجمعة للمريض بالشفاء العاجل، وفيما يأتي مجموعة من الأدعية ومنها دعاء ليلة الجمعة للمريض:

دعاء ليلة الجمعة للمريض

اللهم اذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، هذا أفضل دعاء ليلة الجمعة للمريض.

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين.

اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين.

دعاء ليلة الجمعة للمريض، اللهمّ يا رب أجزه عن الإحسان إحسانًا، و عن الإساءة عفوًا و غفرانًا اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، و إن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

اللهمّ يا رب أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

دعاء ليلة الجمعة للمريض، اللهم انسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

دعاء ليلة الجمعة للمريض، اللهمّ يا رب أنزله منزلًا مباركًا، و أنت خير المنزلين.

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، و الشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

دعاء للمريض بالشفاء العاجل

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، يا رب اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، يا رب أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهم اشفي وعافي كل مريض وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب، يا حنان يا منان ارفع الضر عنه، يا لطيف يا لطيف بحاله.

اللهم يا رب من عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم قر أعيننا بشفاء "اسم المريض" اللهم هون عليها وجعها يا رب العالمين.

اللهم اشف كل مريض وخفف آلامهم وسهل علاجهم واكتب الأجر وارزقهم الصبر والاحتساب.

اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشف وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك يا الله.

اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشف كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفهم إلا أنت سبحانك.

اللهم يا رب اشفي من أتعبه مرضه وتأخر شفاؤه وكثر داؤه، وقل داواؤه فأنت سبحانك عونه وشفاؤه.

اللهم في يوم الجمعة اشفي اخي

يا رب في هذه الجمعة المباركة، اشفي كل مريض يعاني ويتألم، وفرج كل مهموم، واسعد من ضاقت لياليهم بالأحزان، وأسكن موتانا جنتك يا أرحم الراحمين يا الله.

اللهم عافي كل مريض وارحم كل ميت واشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعل هذه الجمعة فرج لكل صابر واستجابة لكل دعاء يا الله.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تشفي كل مريض وترحم كل ميت وتشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتجعل هذه الجمعة فرج لكل صابر واستجابة لكل دعاء يا الله.

اللهُم يامن تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهم يا رب اشفي أخي شفاءً لا يغادر سقماً، وخفف عنه ورد له عافيته وألبسه ثوب الصحة، اللهم يا رب اشفه فهو يتألم، ونحن بالنوم منعمين ويبكي وجعاً ونحن بملذاتنا غارقين، اللهم يا رب أنزل الشفاء عليه يا رب العالمين.

دعاء ليلة الجمعة للمريض جديد

اللهم أسألك بكل اسم سميت به نفسك أن ترحم المريض فلان بن فلان برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم شافه وعافه وأبعد عنه المرض والأسى والحزن يا شافي المرضى يا رب.

اللهم يا من على العرش استوى، اللهم اكشف عنا كل وباء وكل مرض وأبعد عنا الحزن يا رب العالمين، اللهم نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين وأنت القادر على كل شيء يا رب العالمين.

اللهم اكشف عنا كل وباء وأبعد عنا كل مرض واشف مرضانا جميعًا صغارًا وكبارًا إناثًا ورجالًا يا أرحم الراحمين، اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، فكن لنا حافظًا وشافيًا يا كريم.

اللهم بكرمك وقوتك نسألك أن تلهمنا الصبر والسلوان، ونسألك أن تعيننا على مواجهة الأمراض المختلفة يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا شفاءً لا يغادر سقمًا واكتب لنا في كل مرض يصيبنا أجرًا عظيمًا يا رب العالمين.

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