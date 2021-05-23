دعاء ليلة الدخلة.. وما يجب فعله قبلها‎

استحب بعض أهل العلم صلاة ركعتين قبل البناء بالزوجة ، ولم يرد في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.

يستحب أن يصلي الزوجان ركعتين - تطوعًا - لما روى أبو سعيد ، مولى أبي أسيد قال : إنه تزوج فحضره عبدالله ابن مسعود ، و أبو ذر ، و حذيفة ، و غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فحضرت الصلاة فقدموه و هو مملوك فصلى بهم، ثم قالوا له : إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك فقل : اللهم بارك لي في أهلي، و بارك لأهلي فيَّ، و ارزقهم مني، و ارزقني منهم ، ثم شأنك و شأن أهلك .

وروى أبو داود بإسناده ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل : اللهم إني أسألك خيرها و خير ما جَبَلْتها عليه ، و أعوذ بك من شرها و شر ما جَبَلْتها عليه .

ولا مانع من أن يصليها مع زوجته ، يكون إماما لها ، وتصلي خلفه ، ولا يشترط لها الغسل إلا إذا كانت على جنابة، أو قد طهرت من الحيض . والله أعلم .

دعاء ليلة الدخلة:

يقول إذا دخل عليها يسمي الله جل وعلا ويقول إذا أخذ بيدها يقول: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)، وإذا دعا بدعوات أخرى يسأل الله خيرها، ويسأل الله أن تكون زوجة صالحة، وأن تكون من أسباب الذرية الصالحة فكل هذا لا بأس به.

لكن مما ورد أن يقول: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) وإذا صلى ركعتين ودعا ربه فيها فحسن، يروى عن بعض السلف -رضي الله عنهم وأرضاهم.

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