البوابة - دعاء ليلة 27 رمضان، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال التالي، حيث تعد ليلة القدر من أفضل الليالي في شهر رمضان لقوله تعالى: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ".

دعاء ليلة 27 رمضان

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا.

دعاء ليلة القدر ٢٧، يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ.

عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: تَحَرَّوْا ليلةَ القَدْرِ في الوِترِ مِنَ العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ.

دعاء ليلة القدر 27، عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: التَمِسُوها في العَشرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ، ليلةُ القَدْرِ في تاسعةٍ تبقى، في سابعةٍ تبقى، في خامسةٍ تبقى.

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجالًا مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُرُوا ليلةَ القَدْرِ في المنامِ في السَّبعِ الأواخِرِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أرى رُؤيَاكم قد تواطَأَتْ في السَّبعِ الأواخِرِ، فمن كان مُتَحَرِّيَها فلْيتحَرَّها في السَّبعِ الأواخِرِ.

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: رأى رجلٌ أنَّ ليلةَ القَدْرِ ليلةَ سَبعٍ وعشرينَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أرى رُؤياكم في العَشْرِ الأواخِرِ، فاطلُبوها في الوِترِ منها.

دعاء ليلة القدر ٢٧، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فإنَّها لم يَدْعُ بها مُسلمٌ ربَّه في شيءٍ قَطُّ إلَّا استَجابَ له.

من دعاء ليلة القدر 27، اللَّهُمَّ إني أَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا.

ربِّ إنّها ليلة 27 رمضان وفيها لا تُرَدّ الدعوات، ربِّ اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وحَقِّق أمانينا، وأَعتِقْنا من النار.

اللهمّ إنّها ليلة 27 رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك.

اللهمّ اجعلنا في ليلة 27 رمضان ممّن نظرتَ إليهم فغَفَرت لهم، ورضيتَ عنهم، وحَرَّمتَهم على النار، وكتبتَ لهم الجنّة، نحن ومَن نُحبّ.

نسألك اللهم في ليلة 27 رمضان بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلنا في هذه الليالي المباركة، وأن تجيرنا من النار بقدرتك، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم.

دعاء ليلة السابع والعشرين من رمضان مكتوب

اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ، وَ أَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمَسَائِلِ، وَ قَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ ".

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل

اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهمَّ أصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.

اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين، وإلى وجهك ناظرين.

اللّهم أوردنا حوض سيّدنا محمد -صلّى الله عليه وسلّم-، واجعله لنا شفيعا، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك.

اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا.

اللهم يا رب إني أدعوك دعاء الخاضعين وأسألك سؤال المنيبين أن توفقني في هذه الليلة المباركة من ليلة القدر 27 وتجعل لي من كل همٍ فرجاً ومن كل ضيقٍ مخرجاً ومن النار النجاة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

اللهم اجعل رمضان هذه السنة أجمل من أي رمضان مر في حياتي اللهم أكتب لي فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار ووفقني لأعانق فيه ليلة القدر.

اللهم يا رب أجعل لي فيما احب نصيب بحق ليلة القدر يا رب العالمين.

اللهم يا رب اشملني ب رحمتك وعفوك وغفرانك والعتق من نيرانك اللهم اجعل لي ولوالدي والمسلمين أجمعين نصيب من ليلة القدر اللهم أني أسألك الأنس بقربك.

اللهم ان كانت ليلة القدر أكتبني من أهل الفردوس الأعلى وأكتب لي مغفرة للذنوب، واجعلني اللهم من عتقاء النار، وارزقني في دنياي رزقاً حالاً يرضيك ويكون طريقي الى الجنة.

اللهم إني أرجوك في ليلة القدر المباركة 27 أن تحقق لي كل ما أسألك وتبعث لي الخير والتوفيق وأن تحفظني من كل شر ومكروه بحولك وقوتك يا كريم.

اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر غير لي أقداري إلى الأفضل و وفقني وحقق لي ما أتمناه يا كريم وأعف عني وارزقني الرزق الكثير الطيب وبارك لي في ما أعطيتني واصلح حالي في ديني ودنياي يا رب العالمين.

اللهم تغمدني في ليلة القدر بسابغ كرمك واجعلني فيها من أوليائك واجعلها لي خيرا من ألف شهر مع عظيم الأجر و كريم الذخر.

اللهم اعتقني ووالدي وجميع المسلمين من النار اللهم وفقني لقيام ليلة القدر واجعلني فيها من المقبولين.

اللهم إني أتضرع إليك راجياً رحمتك وغفرانك في هذه الليلة المباركة، اللهم تجاوز عنا ما مضى وتقبلنا فيما هو آت وارحمنا واعفو عنا وأسعد قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كربنا واجعلنا بحق هذه الليلة الفضلة من المقبولين.

اللهم بشرني في ليلة القدر بما أنتظره وبشر احبتي بما ينتظرونه وانت خير المبشرين، اللهم بحجم جمال الجنة اجعل لي ولأهلي ولأحبابي نصيب منها.

اللهم يا رب في ليلة القدر اجعلني ممن تتحقق امنياتهم وتصفو حياتهم وممن تقول لحاجاتهم كن ف تكون.

اللهم يا رب أني أدعوك بمثل ما دعاك الداعين في ليلة القدر عند بيتك الحرام فإن استجبت لهم فاقبلني معهم برحمتك.