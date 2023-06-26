يوم عرفة من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة. وفيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان الحج، ولمن ينوي صيام هذا اليوم العظيم إليكم دعاء نية صيام يوم عرفة:

دعاء نية صيام يوم عرفة

اللهم نويت صيام يوم عرفة والنية محلها الأول القلب ثم ندعوا بما نشاء.

اللهُمَّ إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء.

دعاء نية صيام وقفة عرفات

اللهم إني نويت أن أصوم يوم عرفة لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا،اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورا وصومي مقبولا واجعلني منالعتقاء من النار.

اللهم إني نويت صوم يوم عرفة لوجهك الكريم إيماناً واحتساباً، فاغفر لي،وبارك لي في، وزدني علماً، وتقبل مني، وأقبلني، وأعتقني من النيران.

دعاء يوم عرفة