دعاء يوم التروية والأعمال المستحبة فيه، يعتبر يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى منى حيث كان معدوماً في تلك الأيام ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج، وقيل سمي بذلك لأن الله أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم.

المواضيع التي سيتم تناولها في هذا المقال:

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية في العشر من ذي الحجة

دعاء يوم التروية لغير الحاج

دعاء يوم الترويه للميت

أدعية يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة

أفضل دعاء يوم التروية

الأعمال المستحبة في يوم التروية

فضل الصيام يوم التروية

دعاء يوم التروية

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يردد مثل هذا الذكر، ويدعو بما يسر الله من الدعوات، يسأل ربه أن الله يغفر له ذنوبه، ويدخله الجنة، وينجيه من النار، يسأل الله له ولوالديه المغفرة والرحمة.

اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ»، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كان أكثرَ دعاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ (البخاري:6389)

يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُكثِرُ من قولَه: يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ فقلتُ: يا نبيَّ اللَّهِ آمنَّا بِكَ وبما جئتَ بِهِ فَهل تخافُ علَينا ؟ قالَ: نعَم إنَّ القلوبَ بينَ إصبَعَينِ من أصابعِ اللَّهِ يقلِّبُها كيفَ شاءَ.

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عمِلتُ ومن شرِّ ما لم أعمَلْ بعدُ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: « سُئلتْ ما كانَ أكثرُ ما كانَ يدعو بِه النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَت كانَ أكثرُ دعائِه أن يقولَ: اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عمِلتُ ومن شرِّ ما لم أعمَلْ بعدُ.

دعاء يوم التروية في العشر من ذي الحجة

ياربنا بأن تروي قلوبنا بالإيمان وبفيض من رحمتك لا نشكوا بعده همًا، وامنن علينا بعفوك وغفرانك، واروي قبور موتانا رحمة ومغفرة يا أكرم من سئل وخير من دُعي.

دعاء يوم التروية لغير الحاج

اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أَمَتِكَ، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيْتَ به نفسَكَ، أو أنزَلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ، أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ، أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ بصَري، وجِلاءَ حُزْني، وذَهابَ همِّي.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، وفِتْنَةِ القَبْرِ وعَذابِ القَبْرِ، وشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى وشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ.

دعاء يوم الترويه للميت

اللهم في يوم التروية، أحمدك على تمام الفضل، وأستغفرك من كلّ الذّنوب والخطايا، اللهم أسألك أن لا تحرم فقيدي الغالي من هذه الرّحمات، وهذه الطّاعات، اكتب له خيرها وخير ما بعدها، وأكرمه بالعفو والعافية.

استودعتك أخًا عزيزًا وصديقًا غاليًا، اللهم اكتب له الخير والسّعادة في جنّاتك جنّات النّعيم، اللهم هوّن حسابه، ويمّن كتابه، واجعله من الخالدين في جناتك جنّات النّعيم.

اللهم إنّها أيّام طيّبة وعابرة بالخير والرّحمات، اللهم أسألك أن لا تحرم فقيدي من رحماتها، اللهم أكرم مثواه واجعل قبره روضة من رياض الجنّة، ولا تدع له حفرة من حُفر النّار يا عزيز يا جبّار.

اللهم يا خالقي الكَريم، أسألك في هذه الأيّام المُباركة أن تَرحم ضعف فقيدي، وقلّة حيلته في قبره، اللهم أن تُحاسبه بما هو أهل، وحاسبه بما أنتَ أهله، فإن لم يكن أهلًا للخير والإحسان فأنت أهله يا ربّنا الكريم.

أدعية يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة

اللهم في هذا اليوم المبارك، استعملني بسنّة نبيّك محمّد -صلى الله عليه وسلّم- وتوفّني على ملّته وأوزعني بهديه، وارزقني مرافقته في الجّنة، اللهم إنّي أعوذ بك أن أكون من الضّالّين المضلّين، وأن أكون من الفاسقين المرتابين، اللهم ارزقني حقّ عبادتك وارزقني أن أكون من الذين انعمت عليهم من الصّديقين والشّهداء والصّالحين.

اللهمَّ في هذه اليوم الثامن من ذي الحجة، اللهمَّ في يوم التروية هذا، ربنا ألّف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السّلام، ونجّنا من الظّلمات إلى النّور، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريّاتنا وتُبْ علينا إنّك أنت التّواب الرّحيم، واجعلنا من الشّاكرين لنعمتك علينا مثنين بها عليك، وأتممها علينا يا رب العالمين.

ربي في يوم التروية أسألك الخير كلّه عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشّر كلّه عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم أسألك خير ما سأل منه عبد ونبيّك محمّد -صلَّى الله عليه وسلّم- وأعوذ بك من شرّ ما استعاذ بك منه عبدك ونبيّك، اللهم أسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ وعمل، وأعوذ بك من النّار وما قرّب إليها من قولٍ وعمل، اللهم أجرني من النّار، اللهم أجرني من النّار، اللهم أجرني من النّار، وأسألك أن تجعل كلّ قضاءٍ قضيته لي خيرًا.

أفضل دعاء يوم التروية

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ * رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

الأعمال المستحبة في يوم التروية

الإحرام بالحج للمتمتع.

التلبية بالحج.

التوجه إلى منى.

صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى وقتها بمنى مع قصر الصلاة الرباعية.

صلاة فجر اليوم التاسع بمنى.

التوجه إلى عرفات مع طلوع شمس اليوم التاسع.

فضل الصيام يوم التروية

يستحب لغير الحاج الصيام في يوم التروية لأنها من العشر الأوائل من ذي الحجة التي يفضل فيها الإكثار من الأعمال الصالحة مثل قراءة القرآن والذكر والتهليل والتكبير، ومن الغير محبب للحاج صيام يوم عرفة حتى لا يُرهق فتشق عليه أداء المناسك، فعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها: «أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا (أي اختلفوا) عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ » متفق عليه.

أدعية للحاج من الكتاب والسنة

أدعية يوم عرفة مستجابة

أدعية شهر ذي الحجة لتحقيق الأمنيات