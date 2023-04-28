البوابة - الأرزاق مكتوبة لجميع العباد، وما على العبد إلا السعي لطلب الرزق والدعاء، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن للمسلم الدعاء بها في يوم الجمعة للبركة في الرزق، وأهمها ما يلي:

دعاء يوم الجمعة للبركة في الرزق

اللهم اكفنِي بحلالِكَ عن حرامِكَ، واغْنِني بفضلِكَ عمن سِواكَ.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

اللَّهمَّ مالِكَ الملْكِ تُؤتي الملكَ من تشاءُ وتنزِعُ الملكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ من تشاءُ وتُذِلُّ من تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ رحمنَ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمَهما تعطيهما من تشاءُ وتمنعُ منهما من تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ من سواك.

استغفر الله الواسع.

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ الفقرِ والقلَّةِ والذِّلَّةِ، وأعوذُ بِكَ أن أظلِمَ أو أُظلَمَ.

أدعية البركة في يوم الجمعة

اللهم يا رب في يوم الجمعة المبارك بشّرني بما يسرّني، وأبعد عني ما يضرّني، اللهمّ أعِن لي ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر، وارزقني البركة في المال والأهل والولد، عليّ يا أكرم الأكرمين.

يا رب يا الله أسألك في يوم الجمعة أن تُسكن البركة في أمورني كلّها، اللهمّ ارزقني، واهدِني، واكفِني، وبارك لي اللهمّ فيما أعطيتني، يا واسع الفضل والكرم.

اللَّهمَّ اغفر لي ذنبي ووسِّعْ لي في داري وبارِك لي في رِزقي.

اللهمَّ اهْدِني فيمن هديتَ، وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن توليتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيتَ، وقِنِي شرَّ ما قضيتَ، فإنك تقضي ولا يُقْضَى عليك، وإنَّهُ لا يَذِلُّ من واليتَ، ولا يَعِزُّ من عاديتَ، تباركتَ ربنا وتعاليتَ، لا مَنْجَا منك إلا إليكَ.

دعاء الرزق بالمال يوم الجمعة

اللهم يا رب أنت حسبي ولك كل أمري اللهم يا خالق الخلق وباسط الأرض ورافع السماء.

اللهم أسألك بعظيم قدرتك أن جعل إخوتي أهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم. يا واسع الرزق يا كريم، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأهلي وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن.

اللهم يا رب افتح بصيرة أهلي ووالدي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.

يارب يا الله في يوم الجمعة، اللهم وأحفظ لنا كل من نحبهم، أحفظ لنا أبونا وأمنا وإخواننا وأخواتنا، وكل عزيز علينا، نٍالك أن تحقق لهم كل مايتمنونه، وتصلح حالهم وشأنهم.

دعاء يوم الجمعة المستجاب للأبناء

اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم يا رب اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمةٍ، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك.

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.

اللهم ربنا هبّ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا.

اللهم علّم أبنائي وبناتي ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين.

اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

دعاء يوم الجمعة يريح القلب

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين.

اللهم يا رازق السائلين يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا خير الناصرين يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبدوإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعاً طيباً من رزقك.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء يوم الجمعة المستجاب للوالدين

اللهم في يوم الجمعة المبارك أسألك أن تجعل قبر والداي روضة من رياض الجنة.

اللهم إن كانوا مُحْسِنًين فَزِدْ في حَسَناتِهِم، وإن كان مُسِيئين فتَجَاوَزْ عن سيئاتِهِم، اللهم لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُم، ولا تَفْتِنَّا بعدَهم.

اللهم إنَّهم قد أفضُوا إليك وأنت العفو الكريم الرحيم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ربِّ تجاوز عن سيئاتهم يا رحمن يا رحيم.

دعاء لامي وأبي المتوفين جمعة،اللهم في يوم الجمعة المبارك ارحم أمي وأبي، واغفر لهما، وانظر إليهما بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارفع درجاتهم فى المهديين، واغفر لنا ولهم يا الله، وافسح لهم فى قبرهما.

اللهم يا رب مدّ لهم في قبرهم مدَّ بصرهم، اللهم أنزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور.

اللهم إنهم عَبْيدكَ وبنو عَبْيدكَ بنو إمائك، كانا يشهدان أن لا إله إلا أنتَ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ ورسولُكَ، وأنت أَعْلَمُ بهم.

دعاء يوم الجمعة المباركة

اللهم في يوم الجمعة قرب ما تراه خيرًا لنا وابعد عنا ما نراه شرًا لنا، وصل وسلم على نبينا محمد، جمعة مباركة.

يا رب اللهم يا رب نسألك في هذه الجمعة المباركة راحة البال ونسمات الاطمئنان وشذى الهدوء وسلام القلب ويسر لنا كل أمورنا يا كريم.

يا رب سخر لنا في هذه الجمعة من حظوظ الدنيا ما تعلم أنها الخير والصلاح لنا.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء مستجاب يوم الجمعة لقضاء الحاجة

اللهم يا رب في هذه الجمعة المباركة والفضيلة يا رب أسألك أن تقضي حاجتي في الدنيا، وأن تجعل لي نصيبًا من جنات الخلد في الآخرة، اللهم ارزقني موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ بر، ولا تدع لنا في الدنيا ذنبًا إلا غفرته لنا، ولا حاجةً فيها رضًا لك إلا وقضيتها لنا يا رب العالمين.

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة

اللهم يا رب لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

من دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة اللهم يا رب في يوم الجمعة قد وعدت عبادك بقبول دعواتهم.

اللهم يا رب ارزقنا ما نريد و ارزق قلوبنا ما تريد و اجعلنا لك كما تريد.

اللهم قدر لنا ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالغروب يا أرحم الراحمين.

اللهم يا من أمره بين الكاف و النون اللهم أسعدنا بساعات هذا اليوم المبارك.

اللهم يا رب إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي ، فاقبل توبتي وارحم ضعفي و قوتي ، واغفر خطيئتي ، واقبل معذرتي ، واجعل لي من كل خير نصيب

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب للرزق