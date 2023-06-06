الدعاء هو أمر يستحب للمسلم الاستمرار عليه، هناك العديد الأدعية التي يمكن أن يدعو بها المسلم قبل امتحانات المدرسة، وفيما يلي دعوات لنجاح الطلاب في امتحانات المدرسة:

دعوات لنجاح الطلاب في امتحانات المدرسة

اللهم يا واسع العطاء والكرم، أسألك أن تحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم وفقني للإجابة.

اللهم يا رب كما أعنت موسى عندما دعاك ورجاك، أسألك أن تعييني على التوفيق والنجاح.

اللهم إنا نسألك أن تشرح لنا صدورنا، وأن تيسر لنا كافة أمورنا، وأن توفقنا لما تحبه وترضاه.

يا رب إني أسألك أن توفقني وتيسر أمري في الاختبار، وأن تعينني على الإجابة.

اللهم يا رب يا مسهل الصعب، ويا ملين الشديد، ويا من تقول للشيء كن فيكون، أسألك التوفيق في الاختبار.

يا رب يا الله ما لي سواك، فإن لم ترحمني وتغفر لي أكون من الخاسرين، اللهم ألهمني الحلول، وسهل عليّ الأسئلة، وارزقني الثبات والتوفيق يا أكرم الكرمين.

دعاء النجاح في المدرسة قصير

اللهم إنّي أسألك التوفيق في الدراسة، وبلاغة فهم النبيين، وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقربين، وأكرمني اللهم بنور العلم، وسرعة الفهم، وأخرجني اللهم من ظلمات الوهم، وافتح لي أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين، وعلمني أسرار حكمتك يا رب العالمين.

اللهم يا رب لك الحمد على النجاح اللهم ارزقنا التوفيق وفرحة الوالدين.

اللهم يا رب وفقني في الامتحان ويسر لي طريق النجاح اللهم لي و لكل من أحببت و أحبني و كل المسلمين.

اللهم إني أسألك فهم النبيين و حفظ المرسلين و الملائكة المقربين.

اللهم ارزقنا فرحه النجاح في الامتحانات اللهم بشرني بخير نجاحي تدمع عيني لسماعه يارب اكتبني من الناجحين.

اللهم يا رب ارزقنا فرحه النجاح في الامتحانات اللهم افتح لنا ابواب الخير والتيسير وسد عنا ابواب الشر والتعسير.

اللهم ارزقنا فرحه النجاح في الامتحانات اللهم اني اقبلت على الاختبارات فاجعل اولها تساهيل واخرها فرح.

اللهم يامعلم إبراهيم علمني ويامفهم سليمان فهمني ويامصبر ايوب صبرني ويامؤتي لقمان الحكمه آتني الحكمه وفضل الخطاب اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني.

اللهم لك الحمد اولاً وأخيراً ان كان هذا النجاح سينسب لأحد فهو بفضل الله لوالدي الله يطول عمره ويرزقه الصحة والعافية وثم لادارة المدرسة الي اتاحت لنا كل وسائل النجاح والتميز شكراً والدي من اعماق قلبي وشكراً لمدرسه “اسم المدرسه” على كل ماتقدمون.

دعاء للنجاح والتفوق

اللهمَّ ارزقنا نجاحاً في كلّ أمرٍ، ونيلاً لكلّ مقصدٍ، وارزقنا القمة في درجات العلم.

اللهمَّ أغدق بكرمك علينا بكلّ نجاحٍ وكلّ صلاحٍ وكلّ فلاحٍ.

اللهمَّ يا رب سخّر لي جميع خلقك كما سخّرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك.

اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ".[رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:974، أخرجه في صحيحه.

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ أن أضلَّ أو أزلَّ أو أظلِمَ أو أُظلمَ أو أجْهلَ أو يُجهلَ عليَّ.

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ربِّ أَعِني ولا تُعِنْ عليَّ وانصُرني ولا تنصُرْ عليَّ وامكُرْ لي ولا تمكُرْ عليَّ واهدِني ويَسِّرِ لي الهُدى وانصُرني على من بغى عليَّ ربِّ اجعلْني لك شَكَّارًا لك ذَكَّارًا لك رهَّابًا لك مِطواعًا لك مُخبِتًا إليك أَوَّاهًا مُنيبًا ربِّ تقبَّلْ تَوْبتي واغسِلْ حَوبَتي وأَجِبْ دَعْوتي وثَبِّتْ حُجَّتي وسَدِّدْ لساني واهدِ قلبي واسلُلْ سَخيمةَ صدْري.

دعاء للنجاح في الامتحان بدون مراجعة

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

دعاء النجاح في الدراسة لو قلته استجاب لك ربنا حالا

اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم ارزقنا نجاحاً في كل أمر، ونيلاً لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.

اللهم يا رب أغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير.

ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين.. اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلً.

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلى حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلة حق قدره ومقداره العظيم.

اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلة حق قدره ومقداره العظيم.

دعاء للنجاح والتفوق في الدراسة