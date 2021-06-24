دللي شعرك في 5 أيام بهذه الطرق البسيطة

يعتبر العناية بشعرك من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الثقة بالنفس، ويشير البعض إلى أنه إذا كانت البشرة جيدة، فقد تم حل نصف المشاكل، لذلك من المهم العناية بيه من الترطيب للتنظيف لتغير لون شعرك .. وفيما يلي 5 خطوات يمكن اتباعها في 5 أيام لتدليل شعرك :

اليوم الأول:

يبدأ اليوم الأول بأهم شيء وهو التقشير والتطهير، فمثلما تحتاج مسام الوجه إلى تنظيف عميق، فإن فروة الرأس تحتاج للأمر ذاته، ويعمل ملح الهيمالايا وخل التفاح على تقشير فروة الرأس، بينما يعمل العسل وزيت جوز الهند كعوامل ترطيب.

اليوم الثاني:

بعد أن أصبحت فروة الرأس نظيفة، يمكن منح شعرك لونًا براقًا عن طريق تغيير لونه بلون مقارب للون القهوة، ويعطي ذلك اللون لمعانًا للشعر ويحارب التجعد أيضًا، كما يخفي الشعر الرمادي الفاتح ويعزز اللون ويضيف لونًا بنيًا صحيًا.

اليوم الثالث:

في اليوم الثالث، يمكنكِ تدليل خصلات شعرك عن طريق الترطيب، ويعمل العلاج بالزيوت الساخنة المفضلة لديك وفيتامين E في علاج الأطراف الجافة والتالفة مع جعل الشعر ناعمًا، ويساهم فيتامين E أيضًا في تعزيز نمو الشعر، وبعد انتهاء العملية، ضعي منشفة ساخنة حتى تحصل فروة رأسك على التغذية الكاملة.

اليوم الرابع:

بعد الانتهاء من الرطوبة، فقد حان الوقت لإضافة للمعان، وتعد أفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام ماء الأرز.

اليوم الخامس:

يدور اليوم الخامس حول تعزيز نمو الشعر والتأكد من بقاء فروة الرأس نظيفة والقضاء على قشرة الرأس، ويمكن اضافة البصل للاستفادة منه مع الفوائد المرطبة لزيت جوز الهند والتي تعمل على تعزيز نمو الشعر.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

اضطرابات هضمية انتبهي لها بعد الإصابة بـ كورونا وطرق لعلاجها

اصنعيه بنفسك: غسول الجسم بالكركم لعلاج مشاكل البشرة