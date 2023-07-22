دوا ليبا تعيد أجمل صيحات تسريحات الشعر من التسعينيات.. تعلميها الآن

ما تزال الفنانة والمغنية الأمريكية دوا ليبا تبرع في استعارة أجمل صيحات الموضة من الثمانينات والتسعينيات إلى وقتنا الحالي منذ إطلاق ألبومها الناجح في عام 2019 تحت اسم (Future Nostalgia) الذي استحضرت فيه أجمل صيحات الموضة من السبعينيات من أسلوب (90' IT GIRL).

وحديثا منذ ظهورها في مهرجان كان السينمائي رفقة حبيبها الجديد، أشعلت الفنانة الأمريكية مواقع التواصل الإجتماعي بظهورها بالغرة المستوحاة من التسعينيات أو ما يعرف بالـ(بانجز).

وتكثر في الصيف المشاوير والمناسبات السعيدة والحفلات والمهرجانات، وتحتار الشابات في اختيار التسريحات الملائمة لهن فإنهن يتجهن للحصول على الإطلالة بإطلالات جمالية مستوحاة من نجماتهن المفضلات، خاصة وأن هؤلاء النجمات يستعن بأشهر مصففِ الشعر الذين يعتمدون لهن أجدد الموديلات التي تليق بجمالهن، نقدم لك في هذا المقال أجمل تسريحات شعر ناعمة تناسب الشابات لموسم الصيف من وحي النجمة العالمية دواليبا Dua Lipa .

تسريحة الشعر برفعة غير كاملة على طريقة دوا ليبا

تلهمك الفنانة دوا ليبا من أسلوبها الانثوي، بتسريحة الشعر "النصف رفعة" لمناسبات الصيف السعيدة كالأعراس والحفلات الخاصة بالتخرج والخطوبة.

ارتكزت تسريحة شعرها على جمع الجزء الأمامي من الشعر لتشكيل ربطة ذيل الحصان النصفية عند نصف الرأس من الخلف وترك بقية الشعر مسدلا خلف الظهر بشكل سلس.

يساعد هذا الشكل من تسريحات الشعر على إبراز جمال الوجه للشابات بشكل أنيق. سواء كنت من صاحبات الشعر الويفي أو المالس يمكنك إعتماد هذه التسريحة في مناسبات موسم الصيف، كما تعتبر هذه الطريقة من الإطلالات المناسبة للصبايا للحصول على أطلالة حيوية وشبابية في المناسبات.

تسريحة الشعر مع الغرة الأمامية الطويلة بأسلوب التسعينيات

أما في حال كنتِ ترغبين بإطلالة نهارية أو ليلية ناعمة ولافتة وأنثوية في موسم الصيف، فاتجهي إلى أسلوب دوا ليبا من خلال رفع الشعر بتسريحة الكعكة العالية مع الخصل المتداخلة، واعتمدي معها الغرة الطويلة الجانبية لإضافة لمسة عصرية.

ومع هذه التسريحة التي تناسب إطلالات الحفلات النهارية اكتفي بالماكياج النيود الخفيف لإظهار جمالك المشرق بطريقة طبيعية وصيفية مشرقة.

أما في المساء فبأسلوب الفنانة حيث أطلت في مهرجان كان السينمائي، بتسريحة شعر الكعكة العالية التي نسقتها مع فستانها الأسود المكشوف لكن اختارت الغرة لتكون أطول وأكثر كثافة وبنهايات مموجة مما أضفى بريق جمالي إلى الإطلالة، إضافة إلى تنسيقها مع مكياج عيون "سموكي" داكن وغامض.

ولتطبيق هذه التسريحة داخل منزلك، كل ما عليك فعله هو تمشيط الشعر جيدا ثم سحبه للخلف مع ترك مقدمة الشعر بطريقة "بف" لإعطاء الشعر الحجم الكبير من الأمام، واسدلي الغرة بطريقة تلائم راحتك وطول شعرك.

تسريحة "ريترو" خلال عرض أزياء فيرساتشيه

وبشكل بسيط يمكنك ترك شعرك الطويل منسدلا على الأكتاف مع تطبيق بعض التموجات "الريترو" على خصله التي تمنح شعرك المظهر الحيوي والراقي بأسلوب العشرينيات والثلاثينيات الكلاسيكي.

واختاري التموجات العريضة الواضحة مع الفرق الجانبي للشعر، او الشعر الطويل الأقل تموجا مع الفرق الوسطي للشعر عند مقدمة الرأس لإطلالة أنثوية لافتة مع عدم اخفاء جمال شعرك الطويل واللامع.



