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كيت ميدلتون تعيد ارتداء فستان من عام 2021 في حفل زفاف الأمير الحسين

نارت علي

نارت علي

تاريخ النشر: 04 حزيران / يونيو 2023 - 06:40
دوقة كامبردج "كيت ميديلتون" تعيد ارتداء فستان من العام 2021 إلى العرس الملكي

في عشية الإستقبال الملكي الذي عقد في قصر الحسينية ضمن فعاليات ومراسم الإحتفال بزفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله تألقت دوقة كامبردج كيت ميديلتون بإطلالة من المصممة البريطانية جيني بيكهام باللون البيج إلى جانب زوجها الأمير ويليام. 

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سبق وان ارتدت ميدلتون هذا الفستان في الثامن عشر من نوفمبر عام 2012 خلال حضورها الحفل الخيري قصر قاعات روبيرت الملكية من أجل دعم المرضى والمسنين في العاصمة البريطانية لندن، ووقع الإختيار على هذا الفستان مرتين من نفس المجموعة لموسم خريف وشتاء 2020 من المصممة.

كيت ميدلتون في نفس الفستان.. المرة الأولى باللون الزمردي الفاخر

 في المرة الأولى خلال ارتدائها لهذه النسخة من الفستان، سحرت الأنظار الدوقة البريطانية البالغة من العمر 41 عاما بفستان باللون الأخضر الزمردي الملكي المزدان بقطع لامعة وتفاصيل مبهرة تضمنت الكثير من التطريز والشك الذي تموضع على نهايات الأكمام والياقة نصف العالية للفستان، واصطفت الأحجار اللامعة وحبات الباييت والخرز على منطقة الخصر لتأثير بصري فاخر أشبه بالحزام ليحدد منطقة الخصر. 

ونسقته مع أقراط أذنين من بوشيرون وخاتم جاء بنفس درجة اللون الأخضر الزمردي مرصع بالألماسات بشكل قطري.

في حفل استقبال سمو الأمير الحسين والأميرة رجوة

أما في إطلالتها الثانية ، بعد أن اعتمدت فستان وردي اللون من المصمم اللبناني إيلي صعب في الحفل الملكي في النهار، اختارت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الظهور بإطلالة غاية في الملوكية والفخامة بنفس تصميم فستان "جيني بيكهام" ولكن في هذه المرة اختارت الذهاب إلى اللون البيج والتطريزات تموضعت على أجزاء الفستان ولكن باللون الذهبي اللامع الذي أضفى الكثير والكثير من الحس الملومي والفاخر إلى الإطلالة التي تأنقت بها خلال عشية حفل الإستقبال، حيث رافقها زوجها الأمير ويليام. واختارت في هذه المرة كيت أسلوب تنسيق مختلف تماما بدءا من : حقيبة " رازو " من العلامة الإيطالية الفاخرة برادا وزوج من أقراط الأذنين من العلامة  "جريفيللي". 

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أما البروش الملكي الفاخر من بينتلي سكيبير فتميز بالخلفية القماشية الصفراء ذات الطابع البريطاني الكلاسيكي.

أما خيارها للتاج فتكرر بعد أن ارتدته عام 2019 خلال حفل جمع تبرعات لصالح الجمعيات التي تتبع مؤسسة الصليب الأحمر في بريطانيا، فاختارت تاج رابط الحب الشهير والذي يتميز بالأشكال الهندسية التي تشير إلى تاج الحكم الملكي في البلاد.

 

كلمات دالة:كيت ميدلتونكيت ميدلتون الأمير ويليامدوقة كامبريدج

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