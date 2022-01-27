ديكورات بسيطة وغير مكلفة تضيف الدفء لزوايا المنزل في شتاء 2022، ما أجمل أن نرى هطول الأمطار وسقوط الثلوج من نافذة منزلك، لكن الأجمل أن تعيش الأجواء الجميلة داخل المنزل أيضاً وهو أن تكون جالس على كنب مريحة في غرف جلوس مليئة بالفء والراحة مع إنارة رومانسية ولا ننسى الشموع والأزهار، ووجود السجاد على الأرض ليعطي دفء أكثر والمخدات على الكنب، ولا ننسى إضافة النار في المدفاة من خلال جمع العائلة حول ديكور النار وتناول شاي أعشاب مع كيك أو الكستناء أو غيرها من الأطعمة المناسبة لهذه الأجواء.

إن التفاصيل الصغيرة أو التغييرات البسيطة لديكورات الشتاء هي من الطرق التي تساعد في الحصول على الدفء والراحة في الأشهر الباردة، "موقع البوابة" يقدم لكم ديكورات بسيطة وغير مكلفة تضيف الدفء لزوايا المنزل في شتاء 2022 نتمنى أن تستفيدوا منها وتطبقوها وتستمتعوا في البقاء بالمنزل.

ديكورات بسيطة وغير مكلفة تضيف الدفء لزوايا المنزل في شتاء 2022

1- الخشب:

الخشب ليس لإضاءة المدفأة بل من أجمل ديكور جميل وناعم لمنزل في فصل الشتاء، لأنه الخشب يعتبر من الديكورات التي تضيف إحساس الدفء على المكان حتى بدون وجود المدفأة، لذلك استمتع في هذه الاجواء.

2- الأثاث المريح:

الأثاث المريح كالكنب الطويل المجهز للاسترخاء، الكرسي المعلق أو الأرجوحة هذا النوع من الأثاث يعطي شعور بالاسترخاء والراحة في زوايا المنزل أيام الشتاء الباردة، مع وجود وسائد تناسب فصل الشتاء البارد.

3- الأغطية الشتوية:

الأغطية الشتوية مثل الصوف والفرو حيث يمكن أن تلقى على المقاعد والكنب كديكور تستعمل الاغطية عند الحاجة، وهناك ألون متعددة يمكنك وضعها في بوكس في غرف الجلوس وهي متوفرة في إيكيا.

4- السجاد:

إضافة سجادة شتوية على ديكور زوايا المنزل يعطي شعورا بالدفء وإحساس جميل في فصل الشتاء، وخصوصاً إذا كان مناسب للون الأثاث.

5- الإنارة :

الإنارة الخافتة في ديكورات زوايا المنزل تضيف شعور بالحميمية والدفء على المكان أكثر من الإنارة العالية وتعطي أجواء رومانسية، ما رأيك أن تجرب هذه لاالإنارة الليلة وأنت جالس مع عائلتك مع كوب من الأعشاب ومشاهدة فيلم لطيف؟

6- الاكسسوارات:

وجود الاكسسوارات مثل الشمعدان،النباتات الجافة كالصنوبر أو الصناديق الخشبية، سلال القش، الشموع الفواحة وغيرها من الاكسسوارات المناسبة لديكور زوايا المنزل في الشتاء، تعطي حيوية للمنزل وتملىء المكان ويصبح أكثر جمالاً وراحة.

7- إضافة النار في المدفاة:

احتفل بالطقس البارد من خلال جمع العائلة حول ديكور النار في الفناء الخلفي أو تثبيت مدفأة فاخرة خاصة بك. و حفرة النار أو الموقد في الهواء الطلق سوف تضيف الدفء الفوري إلى منطقة في الهواء الطلق، ويمكن استخدامها لأغراض الطهي أيضا!

لا شيء يضاهي الاسترخاء في الفناء الخلفي الخاص بك بجانب النار الهائجة ، لذلك تريد أن تشعر وكأنها غرفة معيشة في الهواء الطلق. قم بالتزيين بأثاث مريح وطاولات جانبية وحتى بعض نباتات الأصيص لإضفاء الطابع الشخصي.

8- الشموع والأزهار:

الشموع تلعب أدوار متعددة في كل منزل، الشموع أداة تزين رائعة، كما يمكنها تعطير المنزل بأطيب العطور الطبيعية، ونجدها وسيلة رائعة لتهدئة الأعصاب والصنع جو رومانسي ولا أروع، وفي النهاية يمكنها أن تمد منزلك بالدفء المطلوب في أوقات البرد القارص.

إن الشموع والأزهار سواء طبيعية أو اصطناعية تعتبران ديكورات بسيطة، إن الشموع الخضراء في الحوامل المصنوعة من الحديد والمثبتة على الحائط هي اللمسة المثالية للعطلات وتجعل الردهة وكأنها قلعة أوروبية قديمة.

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