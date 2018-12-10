مجموعة من الأفكار المبهجة لتزيين النوافذ في عيد الكريسماس

النوافذ في عيد الكريسماس

هل أنتِ مستعدة لأعياد الميلاد؟ هل بدأتِ تبحثين عن طريقة مميزة لتزيين منزلك؟ هل تحرصي على إضفاء لمسات من الفرح في منزلك؟

ها هي السنة تمضي سريعاً ونحن الآن في شهر ديسمبر وقد هلّ علينا حاملاً معه أجواء السعادة والبهجة والأعياد ليتشر الفرح في كل القلوب والأماكن.

اصنعيه بنفسك: زينة الكريسماس بالعجين المالح

طريقة صنع شجرة عيد الميلاد في البيت

بما أن أعياد الميلاد ورأس السنة باتت على الأبواب فقد بدأنا نرى الأبواب والنوافذ المزينة والمضاءة والتي تشد الناظر إليها لجمالها و بهجتها فلزينة الميلاد رونقها الخاص ولمسات رائعة يمكنك إضافتها على منزلك لتدخلي الفرح إلى قلوب أسرتك وضيوفك في العيد.



إليكم مجموعة من الأفكار لحفل يشع بهجة وتميزاً في عيد الكريسماس، ما رأيك بهذه الأفكار؟

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