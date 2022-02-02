ديكور جلسات الحدائق تناسب فصل الشتاء 2022

عند ترتيب الحدائق والجلسات الشتائية الخارجية من المهم اختيار الورود والنباتات التي تناسب فصل الشتاء لجعل المكان أكثر جمالاً وحتى لا تتساقط أوراق الورود والنباتات وتفسد المنظر، ولا ننسى الاكسسوارات.

يمكن تزيين الحدائق والجلسات بالنباتات المختلفة بطرق مختلفة وأنيقة مثل أن تزيين الجدران بالأرفف وتوزيع أصص النباتات عليها أو وضع عربة خشبية في طرف الحديقة وتزيينها بالنباتات أو بالأقمشة الصوفية والمخدات المناسبة لفصل الشتاء .

الحدائق الخارجية تعتمد اعتماد كلي على وجود المظلات أيضا لحماية الأثاث والجلسات من الأمطار والهواء البارد لذا يجب اختيارها بعناية خصوصا تلك التي تكون ضد الماء للحماية ، وكذلك المدفأة هي من أهم أسس الجلسات الخارجية والتي يمكن اختيارها بحسب مساحة المكان وبعضها يعتمد في تصميمها على الأحجار والبعض على المعدن والبعض الآخر من الخشب وجميعها ذات شكل مميز ورائع .

ومن المهم الاهتمام بالشموع والإضاءة وتوزيع المخدات من الريش أو الصوف والأغطية الصوفية في أرجاء المكان لمنح المكان الدفء والجمال والأناقة .

أيضاً تعتمد الحدائق الخارجية في فصل الشتاء على وجود المظلات لحماية الأثاث والجلسات من الأمطار والهواء البارد لذا يجب اختيارها بعناية خصوصًا تلك التي تكون ضد الماء للحماية.

وتعتبر المدفأة هي من أهم أسس الجلسات الخارجية والتي يمكن اختيارها بحسب مساحة المكان وبعضها يعتمد في تصميمها على الأحجار والبعض على المعدن والبعض الآخر من الخشب وجميعها ذات شكل رائع، ومن المهم الاهتمام بالإضاءة والشموع وتوزيع المخدات والاغطية الصوفية في أرجاء المكان لمنح المكان الدفء والجمال والأناقة والرومانسية أيضاً.

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