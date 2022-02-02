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ديكور جلسات الحدائق تناسب فصل الشتاء 2022

منشور 02 شباط / فبراير 2022 - 09:15
ديكور جلسات الحدائق تناسب فصل الشتاء 2022
ديكور جلسات الحدائق تناسب فصل الشتاء 2022

عند ترتيب الحدائق والجلسات الشتائية الخارجية من المهم اختيار الورود والنباتات التي تناسب فصل الشتاء لجعل المكان أكثر جمالاً وحتى لا تتساقط أوراق الورود والنباتات وتفسد المنظر، ولا ننسى الاكسسوارات.

ديكور جلسات الحدائق تناسب فصل الشتاء 2022

يمكن تزيين الحدائق والجلسات بالنباتات المختلفة بطرق مختلفة وأنيقة مثل أن تزيين الجدران بالأرفف وتوزيع أصص النباتات عليها أو وضع عربة خشبية في طرف الحديقة وتزيينها بالنباتات أو بالأقمشة الصوفية والمخدات المناسبة لفصل الشتاء .

الحدائق الخارجية تعتمد اعتماد كلي على وجود المظلات أيضا لحماية الأثاث والجلسات من الأمطار والهواء البارد لذا يجب اختيارها بعناية خصوصا تلك التي تكون ضد الماء للحماية ، وكذلك المدفأة هي من أهم أسس الجلسات الخارجية والتي يمكن اختيارها بحسب مساحة المكان وبعضها يعتمد في تصميمها على الأحجار والبعض على المعدن والبعض الآخر من الخشب وجميعها ذات شكل مميز ورائع .

ديكور جلسات الحدائق تناسب فصل الشتاء 2022

ومن المهم الاهتمام بالشموع والإضاءة وتوزيع المخدات من الريش أو الصوف والأغطية الصوفية في أرجاء المكان لمنح المكان الدفء والجمال والأناقة .

أيضاً تعتمد الحدائق الخارجية في فصل الشتاء على وجود المظلات لحماية الأثاث والجلسات من الأمطار والهواء البارد لذا يجب اختيارها بعناية خصوصًا تلك التي تكون ضد الماء للحماية.

ديكور جلسات الحدائق تناسب فصل الشتاء 2022

وتعتبر المدفأة هي من أهم أسس الجلسات الخارجية والتي يمكن اختيارها بحسب مساحة المكان وبعضها يعتمد في تصميمها على الأحجار والبعض على المعدن والبعض الآخر من الخشب وجميعها ذات شكل رائع، ومن المهم الاهتمام بالإضاءة والشموع وتوزيع المخدات والاغطية الصوفية في أرجاء المكان لمنح المكان الدفء والجمال والأناقة والرومانسية أيضاً.

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