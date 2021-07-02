ذا جرين بلانيت يطلق أول برنامج من نوعه لمحبي الحيوانات في الإمارات هذا الصيف

بيان صحفي

مع اقتراب بداية الإجازات المدرسية، يمكن للمراهقين من محبي الحيوانات عيش تجربة رائعة من العمل مع الحيوانات خلال الصيف بفضل أول برنامج من نوعه لتجربة المهن المستقبلية من ذا جرين بلانيت.

ويعدّ هذا البرنامج الأول والوحيد في دولة الإمارات الذي يتيح للمراهقين فرصة اكتساب الخبرة العملية على مدى 20 ساعة في بيئة تهتم بالحيوانات وتمنحهم العديد من خيارات الأنشطة والإلهام.

وخلال الأيام الأربعة للبرنامج، يمكن للمشاركين بين عمر 12 و 18 عامًا التعامل عن قرب مع مجموعة متنوعة من الحيوانات والمشاركة في سلسلة من الأنشطة العملية والمشوّقة التي تتم بتوجيه من موظفي رعاية الحيوانات في ذا جرين بلانيت وتحت إشرافهم.

ويتميز البرنامج بتنوع الأنشطة من يوم لآخر، حيث تم تطويره خصيصًا ليمنح المشاركين تجربة فريدة تغمرهم بالحماس وتمنحهم فهمًا واضحًا لأهمية رعاية وتربية الحيوانات وتدريبها والطب البيطري والتغذية والنظافة والصحة ومتطلبات أماكن العرض وكل ما يتعلق بالعناية بالحيوانات.

ولمساعدة المشاركين، يحصل كل شخص على دليل ملون لتجربة العمل يتضمن دليلًا عن الحيوانات ومسرد المصطلحات التدريبية وقائمة التحقق من إنجاز المهام وعددًا من أوراق العمل التفاعلية، ليحصل المشاركون – إلى جانب الذكريات الرائعة – على مكافأة لالتزامهم بإتمام 20 ساعة من العمل في رعاية الحيوانات لدى ذا جرين بلانيت، وهي شهادة إنجاز مميزة وملفتة، بالإضافة لحصولهم على قميص جميل.

ولن يكون على الطلاب المتحمسين الانتظار طويلًا، فهذه التجربة الممتعة ستبدأ بانطلاق البرنامج في يوليو وتستمر لمدة ستة أسابيع. وسيكون بوسع أولياء الأمور اختيار الأسبوع الذي سيحضره الأطفال، إذ يستمر البرنامج من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى السادسة مساء.

يوفر برنامج ذا جرين بلانيت لتجربة العمل الكثير من المتعة والخبرات ليكون فرصة لا تفوّت لمحبي الحيوانات في الإمارات. زوروا موقعنا الإلكتروني وسجلوا مشاركتكم الآن! فالمقاعد محدودة لكل أسبوع لضمان تقديم التجربة المميزة لمجموعة صغيرة في كل مرة.

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