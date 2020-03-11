رجيم البقدونس والزنجبيل

هناك العديد من الطرق لخسارة الوزن والحصول على الوزن المثالي مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى جانب ذلك ابتاع حمية غذائية صحية وتناول مشروبات الأعشاب التي تساعد على حرق الدهون الزائدة.

مشروب البقدونس والزنجبيل من المشروبات التي تعمل على شد الجسم وتناسقه، بالإضافة لتخليص الجسم من السموم والشحون، وفي هذا المقال نقدم لكم المقادير وطريقة تحضيره:

مقادير البقدونس والزنجبيل:

-1 رزمة بقدونس مفروم

- ماء

-2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودرة

طريقة تحضير البقدونس والزنجبيل:

1- أولاً نضع كمية من الماء في قدر ونتركه على النار حتى يغلي.

2- ثم نرفع القدر عن النار ونضيف البقدونس والزنجبيل.

3- ثم نشرب كوباً منه بعد الغداء و2 كوب قبل النوم.

وبالإضافة إلى ذلك يحتوي البقدونس على العديد من الخصائص لتعزيز جمال شعرك وإضفاء الكثير من البريق واللمعان عليه، إلى جانب ترطيبه وتحويله إلى شعر صحي سليم ورائع.

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وأهم الفيتامينات والمعادن الموجودة في البقدونس هي:

- فيتامين A ( بيتا كاروتين)



- فيتامين B



- فيتامين C



- فيتامين E



- فيتامين K



- الحديد



- المنغنيز



- البوتاسيوم



- الزنك



- الكالسيوم

- الألياف والكلوروفيل

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