رجيم السنة الجديدة 2022، نجد الجميع يحاول الحصول على الجسم المثالي، والتخلّص من الدهون المتراكمة، وقد يقوم الشخص بتجربة العديد من الأنظمة الغذائية لتحقيق هدفه وغايته.

هل تبحثين عن رجيم فعال لإنقاص الوزن؟ الحل أصبح ممكنا مع الخيار والخس للتخلص من الوزن الزائد، بالإضافة إلى الاستفادة من فوائدهما الصحية لاحتوائهما على قدر كبير من الفيتامينات.

ويتمتع الخيار والخس بالقدرة الكبيرة على سد الشعور بالجوع وكبح الشهية المفتوحة، وهناك بعض المقترحات لتطبيق هذا الرجيم المكون من الخيار والخس:

رجيم السنة الجديدة 2022

وجبة الإفطار

بيضتان مسلوقتان مع شريحة خبز التوست للرجيم.

قطعة جبنة بيضاء متوسطة الحجم، مع طماطم طازجة وكوب من عصير البرتقال الطازج.

طبق من الكورن فليكس بالحليب وبعده تناول ثمرة برتقال طازج.

قطعة كيك صغيرة الحجم مع كوب حليب قليل الدسم.

وجبة الغذاء

قطعة صدر دجاج مشوي، مع سلطة خضراء وكوب عصير برتقال طازج.

قطعتان من اللحم المشوي وطبق خضار مسلوق وكوب عصير ليمون.

قطعتان من السمك المشوي وطبق خضار مسلوق وكوب من عصير التوت.

يمكن تناول طبق كبيرة من الفاكهة المشكلة كوجبة غذاء.

وجبة العشاء

طبق مكرونة بالخضار.

طبق مكرونة بصدور الدجاج المشوية وصلصة الطماطم.

طبق كبير من السلطة الخضراء الطازجة.

ويعتمد هذا الرجيم على الإكثار من تناول الخس والخيار بين الوجبات دون الحرمان من الطعام، كما يمكن تناول القهوة والشاي بدون سكر في أي وقت خلال اليوم، مع ضرورة شرب لترين من الماء يومياً.

نصائح مهمة عند اتباع برنامج رجيم صحي لمدة شهر

الإكثار من شرب الماء؛ للتخلص من السموم والوزن الزائد بشكلٍ عام.

التوقف عن تناول الطعام بعد السابعة مساء ليتمكّن الجسم من حرق السعرات الحرارية بشكلٍ سليم.

الالتزام بممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً لتحفيز حرق السعرات الحرارية.

جدول رجيم سهل



أفضل رجيم صحي لحرق الدهون

وجبة الفطور: بيضة مسلوقة، مع طبق من الجرجير والخيار، وشريحة من خبز التوست الأسمر.

وجبة الغداء: كوب من الماء، قبل تناول وجبة الغداء، فصدر من الدجاج المشوي، مع طبق من الخضروات المسلوقة.

وجبة العشاء: شريحة من الجبن قليل الدسم، مع ربع الرغيف من الخبز الأسمر.

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