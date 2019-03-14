رجيم عيد الأم ونصائح لإنجاحه

ترغب بعض الأمهات بإنقاص وزنهم الزائد قبل حلول عيد الأم

الجميع يبحث عن الرشاقة في وقت صارت السمنة فيه تشكل خطراً على الجميع،ولم يترك صغيراً ولا كبيراً من خطره، لا سيّما مع وجود نمط الحياة غير الصحي؛ من الأطعمة الدسمة، والوجبات السريعة، والخمول، وقلة الحركة، وعدم ممارسة الرياضة لسنوات طويلة، كل هذه العوامل تؤدي بجسم الإنسان إلى سمنة مؤكدة، في ظل التراخي عن حل خطر هذه المشكلة الوخيمة.

وتعددت برامج الحميات الغذائية فنحن نجد صفحات المجلات، ومواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالعديد من البرامج الغذائية المنوعة لتخفيف الوزن، بعناوين براقة تشد الشخص لإتباعها دون دراية كافية بالحاجة الفعلية للجسم من العناصر الغذائية بصورة يومية.

ترغب بعض الأمهات بفقدان عدد من الكيلوغرامات وإنقاص بعد الأوزان الزائدة بشكل سريع حتى يبدين بأناقتهن ورشاقتهن، ومع اقتراب عيد الأم لابد أنك سيدتي ممن يبحثن عن هذا الأمر أو يشغل بال.

إليك عزيزتي الأم برنامج رجيم في أسبوع:

أولاً: وجبة الإفطار:

في هذا الرجيم وجبة الإفطار ثابتة طوال فترة الرجيم وهي عبارة عن: 2 بيضة مسلوقة + حبة خيار + مرتديلا حسب الرغبة في تناولها ويفضل التقييد والتقليل.

اليوم الأول:

وجبة الغداء:

طبق سلطة خضروات (أي بدون طماطم أو جزر). والسبب وراء ذلك شرحناه مسبقاً وهو ان الطماطم تحتوي علي الكثير من الأملاح التي تحبس السوائل في الجسم، بينما يعمل الجزر علي مد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية التي تكافح نجاح الرجيم.

وجبة العشاء:

قطعة ستيك من اللحم المشوي بشرط تكون خالية من الملح + علبة زبادي.

اليوم الثاني:

وجبة الغداء:

دجاج مسلوق أو مشوي حسب الرغبة لكن بدون جلد + علبة زبادي مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة + طبق سلطة مكون من الخيار والفلفل الأخضر والخس والملفوف والبقدونس.

اليوم الثالث:

وجبة الغداء:

قطعة مقدار 80 جرام من جبن القريش أو الجبن منزوع الدسم.

وجبة العشاء:

لحم مفروم أو مشوي أو صدر دجاجة بدون جلد مسلوق أو مشوي حسب الرغبة.

اليوم الرابع:

وجبة الغداء:

ثمرة كيوي أو ثمرتين ويفضل التقيد كما ذكرنا مسبقاً في التعليمات.

وجبة العشاء:

علبة تونة بدون زيت أو مغسولة بالماء + علبة زبادي مع ملعقة صغير من مطحون بذرة الكتان.

اليوم الخامس:

وجبة الغداء:

طبق خضار مسلوق بدون ملح أو بأقل قدر ممكن.

وجبة العشاء:

تونة بدون زيت أو مصفاة أو سمك أو جمبري + سلطة + كوب لبن خالي أو قليل الدسم.

اليوم السادس:

وجبة الغداء:

لحم مسلوق + سلطة مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

وجبة العشاء:

طبق شاورما بدون خبز ولا تكرر هذه الوجبة خلال الرجيم مرة أخري.

اليوم السابع:

وجبة الغداء:

دجاج مسلوق أو مشوي + طبق سلطة خضروات + كوب لبن.

وجبة العشاء:

3 شرائح مرتديلا بقري + كوب لبن.

هذا كان برنامج رجيم في اسبوع قادر علي إنقاص حوالي 7 كيلوجرام حسب الالتزام في إتباع الرجيم ومدي ممارسة الرياضة، لكن يجب عدم إتباع الرجيم لأسبوع آخر دون أخذ راحة بحذر وباستشارة من الطبيب المتابع. لكن علي كل حال هذا الرجيم صحي للغاية ولا يؤثر علي الصحة العامة للشخص إذا ما تم الالتزام بالبرنامج كما هو دون تعديل.

نصائح يجب أخذها في الاعتبار قبل البدء بالرجيم:

1- يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بشكل يومي.

2- غير مسموح بتناول المشروبات الغازية حتى الدايت منها، فغالبها تكون منتجات تجارية وتؤثر بالسلب على الرجيم.

3- مسموح خلال فترة اتباع الرجيم بتناول الشاي والقهوة والأعشاب لكن بدون إضافة سكر ويمكن استخدام بدائل السكر المعدة للرجيم بشرط تكون موثوق بها ومضمونة ويجب في هذه الخطوة استشارة الطبيب.

4- يجب التوقف بشكل كامل عن تناول الحلويات بأي كمية خلال الرجيم، ويمكن عند الانتهاء من الرجيم تناول الحلويات المرغوب بها بكميات معقولة.

5- مسموح بتناول الخيار أو الخس بين الوجبات بشرط تناول نوع واحد ويكون ذلك قبل تناول الوجبة بمدة ساعتين.

6- يجب تناول الأعشاب المسهلة ومحاربة الإمساك قدر المستطاع.

7- يجب التعود خلال الرجيم وبعده علي تناول الطعام ببطء فهو الحل الأمثل للشعور بالشبع السريع.

8- يجب أيضاً أن يكون الزبادي المستخدم في الرجيم موثوق به ويساعد علي الهضم وتحسين عملية شد الجسم.

9- أخيراً يجب ممارسة التمارين الرياضية والتي يمكن التعرف عليها من خلال قسم "تمارين التخسيس" وبشكل عام يجب زيادة الحركة قدر المستطاع فكل حركة يقوم بها الجسم تحرق سعرات حرارية نحن في غني عنها، غير أنه من خلال هذه الطريقة يمكن تناول أطعمة أكثر.

المزيد:

4 خيارات لتكريم أمّكِ في يومها المميّز

إتيكيت عيد الأم

أجمل قصائد نزار قباني عن عيد الأم