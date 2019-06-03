عيد الفطر هو العيد الأول الذي يحتفل به المسلمون قبل احتفالهم بعيد الأضحى، وهو يأتي بعد شهر رمضان في أوّل أيّام شهر شوال، وسمّي بعيد الفطر لأّنه يأتي كأوّل يوم يفطر به المسلمون بعد شهر كامل من الصيام والتعبّد، ولذلك أيضاً يعدّ محرماً على المسلمون أن يصوموا فيه، وهو يوم واحد يبدأ بعد إفطار آخر يوم بشهر رمضان وينتهي بعد آذان المغرب لنفس يوم العيد، ولا يجوز دفع زكاة عيد الفطر الواجبة على كافة المسلمين بعد يوم عيد الفطر، فهو آخر يوم مسموح به بإخراج الزكاة.

ومع اقتراب عيد الفطر يفضل على كل إمرأة تشعر بالسمنة أن تتبع رجيم عيد الفطر لتحافظ على رشاقتها وجمال جسمها خصوصاً وأن أيام العيد ستكون مليئة بالمأكولات الدسمة والحلويات التي ستتركك بكيلوغرامات زائدة بعد مرور العيد.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم خطوات لاتباع رجيم عيد الفطر:

اليوم الأول:

الإفطار:

ثلاث تمرات

ثمرة فاكهة

كوب حليب خالي الدسم

سناك:

٢ بسكويت أو كعك أو بيتفور.

الغداء:

٤ حبات كوسا محشي

طبق سلطة

ربع دجاجة مسلوقة أو مشوية

سناك:

٢ بسكويت أو كعك أو بيتفور.

العشاء:

٢ ثمرة تفاح.

اليوم الثاني:

الإفطار:

٢ كوب ماء

كوب عصير

٢ توست.

سناك:

٢ بيتيفور أو بسكويت أو كعك

الغذاء:

٢ قطعة لحم خالي من الدهون

طبق خضار

سناك:

٢ بيتيفور أو بسكويت أو كعك

العشاء:

كوب عصير فريش.

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الأيام الثالث والرابع والخامس والسادس:

الإفطار :

٢ ثمرة تفاح أو برتقال.

سناك:

٢ بسكويت أو كعك أو بيتفور أو أي نوع آخر.

الغذاء:

علبة تونة

رغيف سن

خيار.

أو ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة

طبق سلطة

أو سمك مشوي

طبق سلطة

أو ٤ ملاعق أرز بسمتي

حبة بطاطس مسلوقة محشية باللحمة المفرومة

طبق سلطة.

العشاء:

٢ زبادي لايت أو كوب حليب خالي الدسم.

احرصي على تناول كمية كبيرة من الماء خلال النهار وخصوصاً قبل الوجبات

يمكنك تناول الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب في أي وقت من اليوم بدون سكر

يفضل تناول كوب من الماء الدافئ مع الليمون والعسل صباحاً.

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