4 أشياء ينبغي أخذها إلى رحلات عطلة نهاية الأسبوع المفاجئة

4 أشياء ينبغي أخذها إلى رحلات عطلة نهاية الاسبوع المفاجئة، بدأ فصل الربيع والجو لطيف ومناسب للرحلات، لقد عدت للتو من العمل لتجدي أن زوجك وأصدقائكما قاما بالتخطيط لقضاء رحلة سريعة ومفاجئة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكل ما عليك عمله هو ترتيب حقيبة سفر صغيرة والانطلاق. فماذا تأخذين معك؟ بعد الثياب والاحذية هناك بضعة أشياء يجب أن تفكري جديا بأخذها معك.

4 أشياء ينبغي أخذها إلى رحلات عطلة نهاية الاسبوع المفاجئة

وشاح ونظارات

وبما أننا قد بدأنا بالفعل بالتوجه إلى الربيع والصيف، فتأكدي من أنك تحملين وشاح ونظارات شمسية مزودة بمضاد للأشعة فوق البنفسجية. حتى لو كنتِ تحملين أقوى كريم واقي من الشمس، لا تنسي أخذ وشاحك لأنه سوف يساعدك على تجنب وهج الشمس والغبار وأي شيء أخر يمكن أن يؤذي عينيك وبشرتك.

غسول منظف ومطهر

هذا هو الشيء الأكثر أهمية الذي يجب ألا ننسى أخذه معنا أبدا اثناء السفر وخصوصا رحلات الطريق. قد لا تجدين حمامات نظيفة في كل مكان تذهبين إليه، ولكن أحيانا زيارة الحمام أمر لا مفر منه. لذلك تأكدي من أنك تحملين مطهر أو منظف خاص بالنظافة الشخصية للتأكد من تجنب اي نوع من الالتهابات والجراثيم، وننصحك أيضا بأخذ ورق الحمام معك أيضا.

كحل داكن

حتى لو نسيت أخذ حقيبة مكياجك الخاصة أو لم يكن لديك متسع لكل منتجات العناية بالبشرة التي تستخدمينها يوميا، لا تنسي أخذ قلم كحل ذو نوعية جيدة معك. فمهما بدى عليك التعب، فمجرد وضع الكحل ستبدو عيونك بارزة أكثر وأكثر جاذبية خصوصا في المساء.

بطاريات الشحن الإضافية

قديما لم يكن أحد يفكر في هاتفه، ولكن اليوم نحن على تواصل 24/7 مع أصدقائنا وعائلاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنت بحاجة إلى رفع صور العطلة إلى هذه المواقع لحفظها، حتى تتمكني من تخزين صور جديدة.

مأكولات خفيفة للأطفال والكبار خلال الرحلات

فواكة وخضار

معجنات ومناقيش

سلطة

يالنجي

مكسرات

شيبس وبسكويت

كيك وكوكيز

ناتشوز

بوشار

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