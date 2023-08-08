رزان جمال تصل متأخرة إلى تريند باربي وزهير مراد يعلق...

يعيش العالم في الفترة الحالية أكبر حالة "باربي" شهدها العالم منذ ظهور الدمية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وما نزال نعيش هذه الحالة الدرامية والطفولية والفاتنة على منصات ومواقع التواصل الإجتماعي يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة.

تتوالى إطلالات نجمات العالم الغربي والعربي ومن كل بقاع الأرض، بالتألق بإطلالات باربي الوردية.وأصبحت النجمات يتسابقن للمشاركة بإطلالتهن الوردية المميزة في هذا التريند الكثيف والقوي.

أطلت كل من: هنا الزاهد، أيتن عامر، جويل مادرينيان، وغيرهن الكثير بإطلالات باربي خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، إلا أن الفنانة اللبنانية رزان جمال اختارت اللحاق بهن اليوم من مجموعة صور من عرس أحد المقربين حيث حضرت بإطلالة باربي الوردية.

رزان جمال تصل متأخرة إلى تريند باربي

نشرت الفنانة اللبنانية الشهيرة وممثلة المسلسل الأكثر نجاحا لهذا العام "الثمن" رزان جمال فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام صورا لها بفستان وردي أنيق من تصميم مصمم الأزياء العالمي زهير مراد من مجموعة الملابس الجاهزة للارتداء لموسم ربيع وصيف 2023.

تميز الفستان الوردي المصنوع من الشيفون الحريري والكريب جورجيت بالجزء العلوي الذي جاء مطرزا بأرقى وأجمل التطاريز التي انسابت على شكل خطوط هندسية أنيقة متداخلة بشكل جميل وبسيط لتشكل تفاصيل الحمالات الرفيعة أيضا.



أما بالنسبة للجهة الخلفية من التصميم الساحر، فقد تميز تصميم الفستان بظهر مفتوح كامل، وليزيد من أنوثة الفستان وأناقته فقد زود بفتحة ساق عالية ودريئة، ونسقت معه حذاء بكعب عالِ باللون الوردي، وحقيبة صغيرة بنفس اللون، وعلقت رزان على الفيديو قائلة: "Barbie for the night ".

الطلة الجمالية الصبيانية

كانت الطلة الجمالية موحدة بأسلوب "مونوكروماتيك" إذ جاءت باللون الوردي أيضا بظلال عيون وردية واضحة كثيرا و"بلاشر" خدود على الطريقة الكلاسيكية باللون الوردي المتوهج أيضا (كما أظهرت الفيديوهات) وكانت الطلة الجمالية رائعة ومتماشية مع الجور العالم وحالة الإطلالة.

وللشعر اعتمدت رفعة صغيرة مع صيحة الغرة الأمامية والراقية وزينتها بـ"فيونكة" أنيقة باللون الوردي لتكمل بذلك روح الدمية الشهيرة في الإطلالة، وتتماشى مع التريند العالمي والذي لا يكاد يتوقف بأي شكل من الأشكال

كما علق المصمم اللبناني المبدع على الإطلالة وعلى الصور التي نشرتها رزان على منصة "إنستغرام" قائلا " The most beautiful BARBIE ".