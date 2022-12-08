رسائل إيجابية لتوديع عام 2022، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، مع اقتراب انتهاء عام 2022، نحتاج جميعاً إلى تحضير نفسنا عن طريق وضع قائمة بقرارات للعام الجديد 2023أو الوعود سوف تعطيها لنفسك، وهذه القرارات من شأنها توفير شحنة جديدة وإيجابية لحياتك وممكن أن تأخذها من العام الماضي لتمنحك الشعور بالرضا جنبًا إلى جنب مع تحقيق الهدف الذي تم تحقيقه، هذا العام.

رسائل إيجابية لتوديع عام 2022

من أجمل رسائل إيجابية لتوديع عام 2022، كل عام وأيامكم مليئة بالحب والأمان والسكينة، وأعوامكم القادمة مليئة بالخير.

في العام الجديد 2023، اللهم وفّق أحبتي وهب لهم من عندك فرحةً تنسينيهم أوجاع عام مضى.

عام مضى، وعام جديد قادم، اللّهم يا رب اجعل هذا العام بداية كلّ خير، ونهاية كلّ سوء.

اجعل بداية العام الجديد 2023 هو بداية تفاؤل وحب وإيجابية، واجعله عاماً مليئاً بالعلم والنجاح والعمل.

نقف اليوم على عتبات العام الجديد 2023 لنقطف معاً ثمار الأمل والحب وننثرها فوق بلادنا.

كل عام وأنتم أفضل وأجمل.

أتمني لي ولكم عامًا جديدًا مليئاً بالكثير من الإنجازات، وأن يكون هذا العام 2022 هو نهاية كل اكتئاب، حُزن، وتعب، وألم، ، وأن يكون شفاءاً لكلّ مريض.

نفتح صفحةً جيددة من حياتنا، ونسأل الله العلي القدير أن يملأ هذه الصفحة بكل الخير، والتفاؤل،الحب، وأن يزيدنا فيها إيماناً وقرباً منه.

عبارات عن نهاية السنة 2022

يا رب اجعل هذه السنة تنتهي على خير، واجعل السنة القادمة 2023 حب وخير وبركة وسعادة علينا.

في نهاية ديسمبر 2022 شكرًا لكل من تمسك بي هذا العام لنكمله سوياً ووداعاً لمن وجد حياته بالبعد أجمل.

يا رب تكون سنة 2023 خير على الجميع.

مع السلامة 2022 وأهلاً 2023.

سينتهي هذا عام 2022 وندخل عام 2023، وأتمنى من الله أن يجعل فيها تحقيق الحب والأماني والأحلام الجميلة

كل عام وأنتم بألف خير.

انتهى عام 2022 ليصبح جزء من سجل الذكريات الجميلة التي سترسم الابتسامة على ثغري حين تزور خاطري.

بقي أيام قليلة على نهاية عام 2022 تمنيت أن تكون معي إلى نهايته لكنك اخترت البعد فشكرًا لك .

عام 2022 يمضي ويجر معه أذيال الخيبة وبعض الأمنيات الجميلة وكثير من الذكريات الرائعة والمؤرقة التي وهبتنا أياها الحياة، وكل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة بمناسبة فوز المنتخب المغربي

عبارات صباحية بمناسبة العام الجديد 2023