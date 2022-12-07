عبارات صباحية بمناسبة العام الجديد 2023 مميزة وجميلة تحمل أجمل الأمنيات بالخير والسلام وبعام تكون الفرحة عنوانه لجميع من نحب في هذه الدنيا، لذا فإننا في هذا المقال نقدم لكم أجمل عبارات صباحية بمناسبة العام الجديد 2023:

عبارات صباحية بمناسبة العام الجديد 2023

صباح أولّ يوم في العام جديد 2023.

صباحإشراقة تفاؤل، صباح فجرٍ جديدٍ، صباح الخير.

اللّهم إنا نسألك عاماً مبشراً، فكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

صباحكم تفاؤل بيوم جديد وجميل، وعام جديد كلّه خير وبركة بإذن الرحمن.

صباحكم كله إشراقة، إنه يوم جديد من عام جديد.

صباحكم اتكال على الله، صباحكم طاعة وغفران.

صباحكم تفاؤل وأمل، صباحكم خير ومسرات.

صباحكم عام جديد 2023، ويوم جديد 2023، وسعادة متجددة، وتفاؤل ورضًا، وأمنيات جديدة.

اللّهم اجعله عاماً بلا فقدان ولا خيبات، وبلا ذكريات مرّة. يا رب، عامًا مليئًا بالخيرات، والأمن، والأمان لجميع الناس، صباحكم حب وتفاؤل.

سنة مليئة بالنجاحات الجميلة، والتوفيق، ومليئة بالإنجازات، صباحكم أمل وتفاؤل.

صباح الخير، أتمنى لكم عامًا جديدًا مليئًا بالحبّ، والسعادة، والتوفيق، وعام كلّه تفاؤل.

صباح مشرق وجميل في بداية عام جديد 2023.

صباح فجر جديد، وإشراقة تفاؤل وسعادة، اللّهم إنّا نسألك عاماً مبشراً، ونصراً، وعزةً، وتمكينًا للإسلام والمسلمين، كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

صباحكم عام جديد 2023، وقلوب متجددة، ونوايا صافية، صباحكم تفاؤل وأمل.

صباحكم خير وحب.

صباح الأمل بالله.

صباح التفاؤل.

صباحكم تفاؤل، وإنجاز أفضل.

صباح تحقيق للأمنيات.

صباحكم ثقة بأنّ ما مضى هو خير، وصباحكم تفاؤل بأنّ الآتي هو الأجمل.

صور صباح الخير 2023

عبارات صباح الخير تويتر

اجمل صباح ولله الحمد بهذا المكان بعد صلاة الفجر واذكار الصباح استرخاء واستجمام.

وكم تحلو صباحُ الخير لحنًا على فمِ من نتوقُ إلى لقاهِ.

صباح الاهداف الجميلة، اللي محتاجة خلطة سحرية شوية وقت مع اضافة الصبر وهنيئاً لك بالثمار اللذيذة.

جمـال الـروح ملفـت ومطمئـن أكثـر مـن أي شـيء.

اللهُم صباح يحتوي ألطافك الخفّية، ويومٌ خفيف مُريح مليء بالفرح والخير الدائم لنا.

اللهم اجعلنا من الصابرين الحامدين الذاكرين المستغفرين الشاكرين اللهم تقبل، صباحكم جميل.

لكل صباح حكاية رغم ان الشروق واحد.

اللهم صباح مبشر و خيرات لا تزول وأمنياتٍ تقربنا منك يا حي يا قيوم، اللهم جمل صباحنا بذكرك، وعفوك ، وتوفيقك، وبركتك ، ورضاك عنّا اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وأنت خير الحَافظين.

افتح النوافذ واستقبل نور الصباح، دَع النور يدخل لقلبك ويودع عتمة الأمس.

صباح يحمل في باطن سماه ألف أمنية، صباح أستعيذ فِيه ربّي من كل ضُرّ، وأسأله الخير، والتّوفيق، والنّجاح في كل درب لي ولكم.

تعلموا حُب الصباح لأنه يملك واسطة مع ساعات اليوم المتبقية لذلك صباح الخير لكم

الحمد لله على نعمة الأشياء البسّيطه في حياتنا التي بالرغم من بساطتها تكفي لتُزهر قلوبنا.

صباح كل شيء جميل يُعانق أرواحنا.

صباحٌ بهيّ ياصباح العام الجديد الزاهي بانسمات الشتاء البارده كونوا على يقين ان العوض من الله سيكون جابر لكل كسر لكل وجع اصاب قلوبنا.

عبارات صباح الخير

مع أنفاس هذا الصباح أتمنى لكم الخير والعطاء

صباح الخير.

صباح الخير والإحساس، على قلبك يا ست الناس، يا أغلى كنوز الكون،وقلب مثل الألماس.

صباحك يختلف نوره، تفتح ورده وزهوره، تبشر بالهنا طيوره،صباح الخير وسروره.

يبدأ صباحهم عندما تشرق شمسهم وتعلو في السماء، أمّا صباحي لا يبدأ إلّا عندما يتفتح ورد عينيك الناعستين، فصباح الخير يا كل الخير.

صباح الغلا والمَعزه،صباح الحب في كل حزه، يا أغلى وأحلى من أعزه.

10 نصائح لبدء سنة 2023 بإصرار ونجاح

رجيم السنة الجديدة 2023

دعاء استقبال العام الجديد 2023