عيد الأضحى من المناسبات السعيدة والمهمة والتي ينتظرها المسلمون في كل عام؛ لأنها تصيب قلوب الكبار والصغار بهجة وسعادة، ويتبادل الناس رسائل التهنئة بهذه المناسبة، ولا يقتصر الأمر على أفراد العائلة حيث يحرص الزملاء في العمل على تبادل هذه الرسائل، كما يحرص الموظف على إرسال رسائل التهنة إلى المدير والعكس.

رسائل عيد الأضحى 2022 للمدير في العمل

يسرني أن أهنئكم بالعيد السعيد أعادة الله علينا وعليكم بالخير، كل عام وأنتم بخير.

مديرنا الغالي، عيد مبارك كل عام وأنت بخير.

عيد مبارك كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

مديري الغالي... عيد أضحى مبارك، تقبل الله طاعتكم.

كم يسعدني أنا والزملاء العاملين في مؤسستكم المحترمة أن نرفع إلى شخصكم الكريم أطيب تهنئة وأجمل مباركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أبعثُ لك أجمل التهاني وأصدق المباركات الخالصة في عيد الأضحى المبارك، راجيًا من الله أن يتقبل منا ومنكم العمل الصالح، كل عام وأنتم بألف خير.

تهنئة عيد الأضحى للشركات

بخالص التهاني والتبريكات نبارك لكم عيد الأضحى المبارك " اسم الشركة" بقدوم عيد الأضحى المبارك ونسأل الله أن يجعله عيداً سعيداً ومباركاً علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية.

يسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلاً المولى أن يجعل أيامكم سعيدة وان يعيده علينا وعليكم أعواماً عديدة وأنتم بأحسن حال.

رسالة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

إلى مديري الفاضل الذي علمني، إلى المنارة التي أمضت عمرها تنير عقولنا وقلوبنا، أدعو ربي أن يقبل أعمالكم الخيّرة، وأن يعيد عليكم العيد بالخير والبهجة والعافية.

إلى من ينيرون الدروب أمامنا، ويفرشون المستقبل بزهور العلم والمعرفة، اللهم أعد العيد علينا وعليهم بالخير واليمن والبركات، أضحى مبارك عليكم جميعًا يا من غمرتمونا بالعلم والعطاء.

عزيزتي المدير، ها قد حلّ علينا عيد الأضحى المبارك، أرسل أسمى آيات التهنئة لمن فضلهم باقٍ عليَّ إلى الأبد، كل عام وأنتم منارات تشعُّ أملًا وعلمًا في طريق الأجيال القادمة.

بطاقات تهنئة لزملاء العمل

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم إلى جميع الزملاء في العمل أطيب التهاني وأصدق الأمنيات بالتوفيق الدائم، وكل عام وأنتم وأهلكم جميعًا بألف خير.

كل عام وجميع الزملاء والأصدقاء في هذه الشركة المحترمة بألف خير، أسأل الله تعالى أن يعيده عليكم وعلى من تحبون بالخير واليمن والبركات والسرور.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل طاعاتنا خالصة لوجهه الكريم، وكل عام وجميع الزملاء بألف خير.

إلى جميع الزملاء العاملين في هذه المؤسسة الموقرة، أرسل أجمل بطاقات التهاني الطيبة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

عيد سعيد لجميع الزملاء الكرام في هذه المؤسسة الموقَّرة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وأن يجعل أيامنا وأيامكم كلها طاعات وأعياد وأفراح.

أرسلُ إليكم أجمل بطاقات التهنئة مزينة بآيات الحب والتقدير، راجيًا لكم أطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى، وكل عام وأنتم والأهل وجميع المسلمين بخير.

في عيد الأضحى المبارك أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالكم الصالحة وأن يجعل أيامكم أفراح وأعياد أيها الزملاء الأكابر، أعاده الله عليكم بالخير والسرور.

كل عام وجميع الإخوة العاملين معنا في هذه المؤسسة بخير، أسأل الله أن يجعلكم عنده من المقبولين وأن تكونوا من السعداء في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى.

تهاني إلى المدير في العمل

يسعدني أن أتقدم إليكم حضرة المدير بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنت والأهل بألف خير.

يشرفني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن أهنئكم بكلمات مليئة بالثناء والتقدير، أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات إن شاء الله تعالى. إلى حضرة المدير المحترم أبعثُ أجمل التهاني وأصدق المباركات الخالصة في عيد الأضحى المبارك، راجيًا من الله أن يتقبل منا ومنكم العمل الصالح. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أرفعُ إليكم أطيب التهاني بكلمات الودِّ والتقدير لشخصكم الكريم، وكل عام وأنتم والمسلمين بخير، أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

رسائل دينية عيد الأضحى

في عيد الأضحى المبارك أدعو الله أن يحفظكم لي ويديم وجودكم في حياتي، كل عام وأنتم بخير.

تهنئة عيد الأضحى اسلامية، عيد أضحى مبارك لنا جميعًا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أدام الله السعادة في أيامكم.

أدام الله عليكم عيد الأضحى المبارك بالخير واليُمن والبركات، وكل عيد ونحن سعداء جميعًا.

رزقكم الله الحظ الوفير والفضل في الدنيا والآخرة، عيد عيد أضحى مبارك.

في عيد الأضحى المبارك أقدّم لكم ألطف المعاني وأجمل الكلمات لأهنئكم بهذه المناسبة المباركة.

بأرقّ المشاعر وأحلى الكلمات أقدم لكم معايداتي الرقيقة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

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