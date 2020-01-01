10 نصائح لقضاء أوقات رائعة مع زوجك في ليلة رأس السنة

بعد عام مليء بالمتاعب ومشاغل الحياة، ما رأيك في أن تقضي ليلة رأس السنة الجديدة بطريقة رومانسية ومميزة جدًا مع زوجك؟ إن وقتكما عادة ما يضيع بين اجتماعات العمل وتجمعات العائلة والأصدقاء، ونادرا ما تجدان الوقت الفارغ لقضاء ليلة رومانسية هادئة معًا بمفردكما، لذا لما لا تستغلي ليلة رأس السنة للقيام بذلك.

نقدم لكم في هذا المقال بعض النصائح التي تساعدك على قضاء ليلة رومانسية لا تنسى مع زوجك ليلة رأس السنة:

١- إذا كان لديكما أطفال، أرسليهم إلى منزل والديك للمبيت هناك، وتأكدي من أنهم سينامون باكرًا حتى تصفّي ذهنك من مشاكلهم وتتفرغي لعمل العشاء الرومانسي لزوجك.

٢- تأكدي من أن البيت منظمًا، وزعي بعض حوامل الشموع في أماكن متفرقة من المنزل لتضفي جوًا هادئاً في المكان. يمكنك أيضا اختيار وحدات زينة تلائم الكبار وتزيني بها المنزل بحيث تخلق جو احتفالي بمناسبة العام الجديد.

٣- قومي بترتيب مائدة الطعام لتناسب شخصين فقط وأضيفي لها مفرش أنيق مع باقة من الزهور والشموع للتزيين.

٤- توفيرا للعناء، اطلبي من أحد المطاعم الوجبة المفضلة لك ولزوجك والتي تفضلان مشاركتها معًا ولا تنسى الحلوى. ويمكنك صنع العصير والسلطات بنفسك إذا كنت ترغبين في إضفاء اللمسة الشخصية لك.

٥- ارتدي فستانًا مثيرًا واطلبي منه أن يرتدي بدلته الأنيقة. ضعي أيضاً ماكياجك وصففي شعرك كما لو كنت تخططين حضور سهرة في الخارج! فهذه اللمسات البسيطة ستجعل للأمر ذكري خالدة لا تنسى.

٦- لخلق جو رومانسي في المكان أيضًا، خففي إضاءة المكان وأشعلي الشموع.

٧- أغلقي خاصية الإنترنت من هاتفك. تذكري أن هذه الليلة لك ولزوجك فقط، وليست للفيس بوك وانستجرام. اقضيا الوقت في التواصل والاستمتاع بوقتكما معًا.

٨- شغلّي الموسيقي المفضلة لديك في الخلفية لجعل الأمر أكثر إثارة ومتعة.

٩- كوني متجددة واطلبي منه أن يرقص معك ولا بأس إن كنتم لا تجيدون الرقص أو ترقصون بشكل عشوائي، فستلاحظين أن الأمر ممتع وسيصبح ذكرى رائعة في الأذهان.

١٠- لا تنسوا العد التنازلي سويًا مع اقتراب انتصاف الساعة، وقبّلا بعضكما احتفالا بالعام الجديد.

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