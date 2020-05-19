رسائل عيد الفطر 2020

عيد الفطر على الأبواب، حيث يحتفل المسلمون بعيد الفطر في أول يوم من أيام شهر شوال، ويكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر رمضان الكريم، ويحرم صيام أول أيام العيد، ويتبادل المسلمون فيه التهاني، ويقومون بزيارة الأقارب والجيران.

"موقع البوابة" يقدم لكم مجموعة رسائل ومسجات عيد الفطر السعيد للأحباب والأصدقاء، يمكن اختيار الرسالة التي تعجبك وترسلها الآن:

- أقدم لك هديه اعتبرها عيديه .. روحي وقلبي وباقه ورد .. وبوسه على أحلى خد

- أدام الله عليكم الأعياد دهوراً وألبسكم من تقواه نوراً عيدكم مبارك.

- رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك

- تقبل الله صيامكم واسعد أيامكم وكل عام وأنتم بخير

- أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول.

- تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.

- العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.

- قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وإنت بألف خير

- في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك

- كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

- أحلى ما فى العيد ثلاثة كثرة الخيرات.تبادل الزيارات وقارئ هالعبارات

- كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدينك الاسلام رافع ولأهل بيتك نافع ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.

- مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وانت ماتدري عيد مبارك من بدري

- أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير

- انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد

- قبل تنشغل الخطوط والشبكة تصبح إخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط.

- في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.

- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا.

- كعادتي كل عام يرسل سموّي حفظني الله برقية تهنئة بالعيد السعيد لعامة الشعب.

- ياحمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه ومن عطر الكعبة طيبيه وبقرب العيد هنّيه.

- مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله لما أشوفك إنت سعيد.

- للكلمه ردود وللفرحه وجود ولايام العيد وقت محدود فلك تهنئه بلا حدود.

- لئن سبقتوني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم لكم المحبة كلها كل عام وأنت بخير.

عبارات تهنئة لقدوم شهر رمضان المبارك

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