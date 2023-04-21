البوابة - يأتي عيد الفطر محملاً بالبهجة والفرح والسرور، ويكون عيد الفطر بعد صيام شهر رمضان ففيه متعة مميزة وهي متعة الإفطار لكل المسلمين، وفيما يلي رسائل معايدة بعيد الفطر 2023 وهي مناسبة دينية يهنئ بها المسلمين بعضهم بكلمات وعبارات خاصة بالعيد.

رسائل معايدة بعيد الفطر 2023

أدام الله لكم الأعياد دُهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً.

هلت الأعياد مُبارك عليكم العيد.

بارك الله لكم في أعمالكم وأعماركم وأعادكم على أمثاله.

باقة من الورود بقدوم العيد مُعطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

لكم مِني أطيب التحيات وأصدق الدعوات من الرحاب الطاهرة.

أدام الله لكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.

بالعيد نرسل رسالة تهنئة تصافحكم بالنيابة عني، أنتم في القلوب أحبتي.

ذكرناكم والذكرى مؤرقة، أحببناكم ملء قلوبنا، فتهنئة خاصة لكم، تقبل الله منكم.

أجمل ما في العيد ثلاثة: كثرة الخيرات وتبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات.

أسأل من أعد العيد، وطوى الشهر الفقيد، يمدكم بعمر مديد، ويجعل حياتكم عيداً سعيداً.

تقبل الله منا ومِنكم، وجعلنا ممن ينظر إليهم الرحمن، فيقول (اذهبوا مغفور لكم) وعيدكم مبارك.

كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة كلها بالخير، واليمن، والبركات.

بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك اللهم أعده علينا بالخير الوفير أعواماً عديدة ونحن بأفضل حال، وكل عام وأنتم بألف خير.

كل عام وأنت أقرب الناس إلى قلبي، كل عام وأنا أحبك أكثر، عيد فطر سعيد.

تهنئة عيد الفطر لصديقتي

بارك الله لكِ ما قدمتيه في شهره الكريم، وبارك عليكِ العيد يا صديقتي والإنسانة الأغلى في الوجود، كل عام وانت بخير.

صديقتي حبيبة القلب كُل عام وأنتِ سعيدة وعيد فطر سعيد أسأل الله أن يتقبل طاعتك.

هي صديقتي وأختي التي لم تلدها أمي، هي كل الأشياء الجميلة وهديتي من رب السماء، أحبك جداً بحجم الكون وأكبر كل عام وانتِ أغلى شي في حياتي، وعيد فطر مبارك عليك صديقتي.

كل عام وأنتِ قريبةٌ من الله، وقريبةٌ مني، وقريبةٌ من قلبي الذي لا يزال ينبض بالصداقة، عيد فطر سعيد يا حلوة الزمان والمكان.

لصديقتي كل عام وانتِ سندي وقطعة من قلبي ادامك الله لي فرحا في جميع اعيادي، عيد فطر سعيد.

صديقتي سيفوحُ العيدُ بعبيرِ الفرحِ، وينعمُ القلبُ بالسعادةِ بمجردِ أنْ تتواجدينَ في حياتي، كل سنة وانتِ طيبة.

صديقتي ها قد اتى عيد الفطر ونحن مع بعض كل عام وانتِ بخير كل عام وانتِ معي كل عام وانا معك يا اجمل اعيادي.

عيدكِ سعيد بحجم سعادة الأطفال يا أغلى صديقة وإنسانة في قلبي، تقبّل الله منا ومنكِ صالح العمل.

تهنئة عيد الفطر لصديقي

عساكم من عواده.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

أتمنى لكم عيدًا سعيدًا وأن تنعموا بالسعادة والهناء والشفاء.

عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والهناء.

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير.

تهنئة عيد الفطر لشخص عزيز