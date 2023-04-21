البوابة - يوم الجمعة يوم عائلي ومن أفضل الأيام المباركة في الأسبوع، ولقد دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إلى الإكثار من الدعاء والصلاة في يوم الجمعة لما له من أجر وثواب مضاعف، وفيما يلي أجمل رسائل واتس آب صباحية في يوم الجمعة:

رسائل واتس آب صباحية في يوم الجمعة

من رسائل واتس آب صباحية في يوم الجمعة ما يأتي:

جمعة مباركة على الجميع.

من أجمل رسائل واتس آب صباحية في يوم الجمعة ، دعوت الله العزيز الغفار في الجهر والإسرار أن يبارك إخوة في القلب أجمل تذكار، أمناء، أوفياء، أصفياء، هم إخوتي بل مهجتي بل سحابة خير مدرار لا حرمني الله منهم ورزقني وإياهم العتق من النار "جمعة مباركة".

اللهم يا رب في يوم الجمعة عطر جمعتها بالإيمان، وأنر قلبها بالقرآن، وارزقها من حيث لا تحتسب، فإن لها في قلبي محبة لا يعلمها إلّا أنت سبحانك.

يا رب سخر لعائلتي في هـذه الليلة المباركة من حظوظ الدنيا ما لا يخطر ببالهم، واجعلها عونًا لهم على طاعتك، وارزقهم سعادة الدنيا والآخرة حتى تبلغ سعادتھم عنان السماء، جمعة مباركة مقدمًا.

من أجمل الرسائل أيضاً، قد تشغلنا الدنيا وزينتها.. لكن يبقى القلب يذكركم.. وتبقى العين متلهفة لرؤيتكم.. ويبقى الدعاء في ظهر الغيب لكم.. طابت جمعتكم.. وتقبل الله طاعتكم.

من رسائل واتس ليوم الجمعة، اللهم يا رب اجعل قلوبنا خزائن توحيدك، واجعل ألسنتنا مفاتيح تمجيدك، وجوارحنا خدم طاعتك، لأنه لا عز إلّا في الذل لك، ولا أمن إلّا في الخوف منك، ولا راحة إلّا في الرضى بقسمتك، جمعة مباركة.

ألف كلمة حلوة من عندي تقول لك.. جمعه مباركة.

اللهم اطوِ صفائح جمعتها بيضاء نقية وصافية، مغفور ذنبها متجاوز لزلتها مجاب دعائها.

اللّهم يا رب أيما أحد يحبني ويدعو لي فأسألك له الفردوس الأعلى، وأيما أحد ضامني أو اغتابني وقال ما ليس فيّ فإني قد عفوت عنه "جمعة مباركة".

كل جمعة وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل... كل جمعة وأنت إلى الرحمن أقرب ... كل جمعة وهمّتك للجنة أكبر.

رباه لي أحبة سكنوا حشا فؤادي، ألتقي معهم بروح دعائي، فاحفظهم يا رجائي، جمعة مباركة للجميع.

أسأل الله لي ولك في هذه الساعة حسنات تتكاثر، وسيئات تتناثر، وهموم تتطاير.

إذا حلت ليلة الجمعة عطرت الملائكة أرجاء السماوات بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.

أجمل شيء في الأخوة هو قلب صافي يحبك.. يبحث عنك.. يفتقدك فيسأل عليك.. تشغله الدنيا فيذكرك.. يشتاق لك فيدعو لك.. جمعة خير على الجميع يا رب.

اليوم جمعة وهو يوم مبارك ولك مني شمعة لا تذوب ولا تحترق فيها كل معاني الحب مجتمعة.

أسأل الله العلي العظيم في هذه الجمعة المباركة، لك راحة تملأ نفسك، ورضى يغمر قلبك، وعملًا يرضي ربك.

أروع القلوب هو قلب يخشى الله، وأجمل الكلام هو ذكر الله، وأنقى الحب هو الحب لله.

جمعة مباركة أسأل الله تعالى لك في صباح يوم الجمعة أن يجعل بسمتك سعادة، وصمتك عبادة، ورزقك في زيادة، جمعة مباركة على جميع عائلتي وأحبتي.

رسائل يوم الجمعة قصيرة

اللهم في يوم الجمعة المباركة بدل ذنوبنا وسيئاتنا حسنات وتجاوز عما فات رب خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم رب كل شيء وملكيه يا رب في تلك الليلة المباركة اكتب لنا من صالح الأعمال وغير الأقدار إلى أجملها برحمتك وعفوك يا كريم يا حنان يا منان يا من لا تغفل ولا تنام.

من رسائل جمعة مميزة وجديدة، يوم الجمعة هو بمثابة زكاة الأسبوع كله، فعطروه بالصلاة على النبي خير الأنام وأشرف المرسلين، والمبعوث رحمة للعالمين.

عطر فؤداك بالتقى فالعمر محدود السنين وأحمل بصدرك صحفا يشرح فؤداك كل حين "جمعة مباركة على الجميع".

مساء الجمعه المباركة الرضيه ومعاه هالدعوه هديه بمغفره بلا عذاب وجنه بلا حساب ودعاء مستجاب ومحبة الأصحاب وألبسك من العافية ثياب جمعه مباركه.

إذا مالت شمس يوم الجمعة إلى المغيب وجلست تدعو لكل حبيب فأجعل لي من الدعاء نصيب "جمعة مباركة".

رسائل يوم الجمعة للحبيب

جمعة مباركة حبيبة عمري، قلبي وروحي أنت وردة جميلة نمت في بستان قلبي، بتدبير من الله وهذا أجمل تدبير أشكر الله عليه كل يوم.

جمعة مباركة يا ملكة قلبي أنت جميلة وفاتنة للحد الذي يفقدني صوابي أحبكِ يا جميلتي.

حبكِ يا حبيبتي أجمل شيء يحدث لي أسأل الله في هذه الجمعة المباركة أن يديمك علي ولا يحرمني منكِ أبدًا.

"جمعة مباركة" يا ذات قوام العزال وعيون المها يومك سعيد يا ساحرتي ومعذبتي أدعوا الله في هذا اليوم أن يجعلكِ من نصيبي وألا يراكِ رجل آخر غيري.

كل جمعة وأنتِ بخير يا عمري وعشقي وغرامي أسأل الله أن يمّن علي بقربك، وأن يجعلكِ من نصيبي في القريب العاجل بإذن الله يا رب.

جمعة مباركة لأجمل حورية في الدنيا أتعجب كل يوم، فكيف لهذا الجمال أن يكون لي وحدي "جمعة مباركة عليكِ".

إلى حبيبتي وعمري الحنونة والدافئة جمعة مباركة، تحمل لكِ كل ما تتمنين يا حبيبة القلب أنت أجمل شيء حدث لي في هذه الحياة أحبكِ كثيرًا.

رسائل جمعة مميزة وجديدة تويتر

في يوم الجمعة " اللهُم قدراً جَميلاً وخبَراً جميلاً ودعوهً مُستجابة ."

اللهُم قرب بيننا وبين دعواتنا التي فوضناها إليك ، اللهُم الإجابة لكل دُعاء و أمنية

مسجات جمعة مباركة دينية

صلوا على خير البرية إن في صلواتكم أجراً لكم وسلاماً، والكهف لا يدركها إلا الوفي، تلقى النعيم مصلياً وإماماً، جمعة مباركة على الجميع.

للأحبة وللغاليين على قلبي، جمعتكم مباركة ويومكم مملوء بالحب والراحة الايمانية.

تغاضوا يا أحبائي عن زلات أحبتكم، تناسوا أخطاءهم بقدر أيام جميلة جمعتكم بهم، لا تطيلوا النقاش ابداً وتتلفظوا بكلمات قد تحدث الكثير في قلوبهم، أنار الله جمعتكم بالخير والبركة.

كهفكم ملاذكم يوم الجمعة، ونور يضيء لكم بين الجمعتين، عطروا قلوبكم بقراءة "سورة الكهف"، وعطروا افواهكم بالصلاة على، خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، "جمعة مباركة " وطيب الله اوقاتكم بالخير والبركة.

ها هو ختام لأسبوع مضى وافتتاح لأسبوع أتى، يوم مغفره ورحمه، ونور أنه الجمعة حيث يصلو خاشعون متوحدون جمعة مباركة.

عذبة هي الجمعة، لازالت تعمر قلوبنا بالدفء كل ما أقبلت ومدت لنا يدا مصافحة مباركة، تدعونا للاقتراب والمحبة، جمعة مباركة دمتم بخير أحبتي.

رسائل يوم الجمعة للأصدقاء