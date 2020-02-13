أجمل رسائل ومسجات الفالنتاين 2020

في يوم 14 شباط يصادف عيد الحب الشهير بالفالنتاين، والذي يحتفل به جميع الناس حول العالم في مثل هذا التاريخ من كل عام، حيث تختلف مظاهر الاحتفال به من شعب لآخر، فالبعض يحب أن يُظهر معالم هذا العيد في ملابسه وحمل الورود وتقديم الهدايا، ولكن أكثر ما يميز مظاهره هو رسائل المعايدة بين المحبين والأهل والأصدقاء، تعبيرًا عن مشاعرهم تجاه بعضهم البعض.

تعتبر الرسائل هي واحدة من طقوس الحب والتعبير عنه، ولعل موسم عيد الحب هو الأمثل لممارسة هذا الطقس اللغوي.

في الفالنتاين أو عيد الحب يتبادل العشاق أحلى وأجمل كلمات ورسال الحب والرومانسية، والتي تفيضُ عشقاً وهياماً ويحملونها مشاعرهم الدافئة ومكنوناتهم تجاه الحبيب.

جمعنا لكم أجمل الرسائل والمسجات الرومانسية لعيد الحب لتتمكنوا من اختيار ما يعبر عما في داخلكم تجاه الحبيب منها:

- الثلج هدية الشتاء.. والشمس هدية الصيف.. الزهور هدية الربيع.. وأنت هدية العمر.

- كتير قالوا أن الحب يصنع المعجزات.. وأنت حبك في حياتي معجزة.. عيد حب سعيد.

- أعذب تهنئة لأعذب أحساس.. ياللي غلاك ماله قياس.. كل عام و أنت أسعد الناس.

- أهدي ليك وردة ياسمين.. لونها لون قلبك تصبح عليك.. وتقول أتمنى تسمع صوت قلبي.

- في عيد الحب سأحدثك عن أشيائي العظيمة هي أنتِ وبسمتك وصوتك.

- عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكثر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

- أماتني الحب عشقاً وحبك أنت أحياني ولو خيرت في وطن لـقـلت هواك أوطاني.

- صحيح عيد الحب هو يوم واحد، بس حبك في قلبي عيد لوحده ماله نهاية.

- كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الحب أهنيكم.

- بكت السماء الصافية الزرقاء.. فسقطت منها دمعتان.. فأنبتت الأرض وردتان.. بسمتك وطيبة قلبك.

- ربما تعجز روحي أن تلقاك.. وعيني أن تراك.. لكن قلبي لن يعجز أن يحبك ويهواك.

- لو أن الحب كلمات تكتب.. لانتهت أقلامي من زمان.. ولكن الحب أرواح.. فهل يكفيك روحي يا عمري.

- لو أتكلم عنك مافي قلبي بأوراقي تشتكي كلمات الحب وأوراقي تمل منها.

- رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة اللي شفتك فيها.

- أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شفتك فين؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملّي السما نورك.

- أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمي وهواي.

- ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاء.

- لليل هلاله ولقلبي حبيب عذبني دلاله يا ترى اليوم كيف حاله؟

- لو يحرمني الزمن لقاك فلن يحرمني من ذكراك أحبك و أوعد ما أنساك.

- استعد لتحليل فصيلة الدم. انتظر. النتيجة في الطريق، اكتشاف خطير. دمك ع.س.ل.

- خليك جاهز يمكن تنقص الكمية ونحتاج لك المرسل: مصنع العسل والشوكولاتة.