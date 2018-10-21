6 عادات يومية يتبعها معظمنا لمنح جسمنا رشاقة دائمة

ارقصي في حفل مع الصديقات أو وحدكِ في الغرفة على إيقاع الموسيقى العالية

تريدين خسارة الوزن ومن لا يريد؟ لكن لا ترغبين في الوقت الحاضر بالالتزام بحمية غذائيّة أو بالشعور بالحرمان، فمشاكلكِ الحاليّة تكفيكِ! يقول الخبراء إنّ تغيير بعض العادات الغذائيّة والحياتيّة قد تكون نتيجته أحياناً أفضل بكثير وأكثر استدامة من نتيجة رجيم قاسي. إليكِ عادات صغيرة ولا تطلّب مجهوداً، تبنّيها لكي تخسري الوزن قليلاً كلّ يوم من دون أن تشعري بذلك. الميزان سيقول لكِ!

- كوني ملكة المقرمشات: كل ما يقرمش من خضار وفاكهة اجعليه رفيقكِ. من الجزر والتفاح إلى الحبوب الكاملة... هذه المأكولات مليئة بالألياف التي تحثّ جسمكِ على العمل أكثر لهضمها، فتحرقين المزيد من السعرات، كما أنّ قضمها ومضغها يتطلب وقتاً أطول وأنتِ بحاجة لهذا الوقت الإضافيّ لكي تشعري بالشبع.

- ارقصي! لا يهمّ المكان: ولا المناسبة... ارقصي في حفل مع الصديقات أو وحدكِ في الغرفة على إيقاع الموسيقى العالية. ساعةٌ من الرقص السريع تحثّ جسمكِ على حرق بين 400 و500 سعرة حراريّة. وكأنّكِ ذهبتِ إلى النادي الرياضيّ، لكن مع جرعة إضافيّة من التسلية!

- ابتعدي عن الثلاّجة قبل النوم: بعد العشاء، لا تتناولي شيئاً سوى المياه أو الشاي الأخضر. طبعاً تحبّين تناول الأطعمة الدسمة خلال مشاهدة التليفزيون، لكنّ تلك العادة تسبّب انتفاخ البطن واحتباس المياه في الجسم. إذا كنتِ تشعرين بالجوع قبل وقت النوم، فذلك يعني أنّكِ تتناولين وجبة العشاء في ساعةٍ مبكرة. من اليوم وصاعداً تناولي سناك ما بين الوجبات الساعة الرابعة بعد الظهر، ثمّ سناك آخر الساعة السادسة، ثمّ وجبة عشاء كافية الساعة الثامنة. بهذه الطريقة تضمنين ألاّ تشعري بالجوع قبل النوم.



- هل حاولتِ إضافة التوابل بالمقلوب؟ المطلوب أن تقلبي اللقمة لكي تشعري بالتوابل أو الأطعمة الأخرى كالزبد والليمون والشوكولاته مباشرةً على لسانكِ. مثلاً إذا كنت تدهنين الزبد على قطعة خبز، حاولي دهنها من الأسفل ثمّ ضعي باقي الطعام على وجهها بشكلٍ طبيعيّ. يبدو الأمر غريباً، لكنّ إشباع لسانكِ بالطعم كلّه قد يساعدكِ في الشعور بالاكتفاء قبل تناول كلّ الكميّة المعتادة. كذلك، رشّي الملح والبهار في أسفل طبق البطاطس..

- خذي كلّ وقتكِ: فكلّما أطلتِ مدّة المضغ، كلّما طال وقت تناول الطعام، وبذلك تكونين قد منحتِ المزيد من الوقت لمعدتكِ كي تخبر دماغكِ بالتوقّف عن الطعام. هذه الطريقة ستساعدكِ في توفير السعرات الحراريّة في كلّ وجبة.

- ضعي لنفسكِ علامة: كم تضعين علامة لدرجة شبعكِ حتى الآن؟ إذا كانت 5 أو ما دون، استمري في الأكل، إذا كانت 6 أو 7، فاعلمي أنّ هذه العلامة ستزيد بعد فترة وجيزة، أيّ عندما تخبر معدتكِ الدماغ بأنّها امتلأت، لذا توقّفي! هذه الإستراتيجية مفيدة جدّاً لحفلات الموائد الكبيرة وتوفّر عليكِ سعراتٍ لا تحتاجين إليها.

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