رجيم الكوكيز ونصائح لانجاحه

تناولي الكوكيز بدلاً من الوجبات الاعتيادية

تناولي الكوكيز بدلاً من الوجبات الاعتيادية واخسري الكيلوغرامات الزائدة! وقبل أن تهرعي إلى أقرب سوبرماركت لشراء علب الكوكيز المفضّلة لديكِ بالشوكولاته، عليكِ معرفة أنّ ما نتكلّم عنه هو ليس أيّ صنف اعتيادي من الكوكيز، ولكن تركيبة خاصّة قام بابتكارها الدكتورSanford Siegal.

هذه التركيبة المتوافرة تحتوي على السعرات الحراريّة الملائمة للحمية وعلى مكوّنات غذائيّة متوازنة، كافية بإمدادكِ بالغذاء الكامل دون أي فائض في الكربوهيدرات والدهون. كذلك تتميّز هذه الكوكيز بقدرة مكوّناتها على كبح الجوع والشهيّة بشكل كبير. وفي التفاصيل، ترتكز هذه الحمية الغريبة على تناول وجبة واحدة فقط خلال النهار، تتكوّن من البروتينات الحيوانيّة من دون دهون أيّ اللحوم الحمراء، الدجاج، الحبش أو السمك وذلك بكميّة 6 أونصات أي ما يعادل 170 غراماً. وكلّما شعرتِ بالجوع في أيّ ساعة خلال النهار، كافئي نفسكِ بكميّة غير محدودة من بسكويت الكوكيز هذه حتّى تشعري بالإمتلاء. إلّا أنّ تركيبة هذه الكوكيز ستعمل على كبح الشهيّة، وبالتالي سيسهل عليكِ تناول كميّات أقلّ من المعتاد، ولكن تذكّري أنّ من شروط الحمية هي أنّه عليكِ تناول 6 بسكويتات على الأقلّ يومياً. هل هذه الطريقة فعّالة؟ نعم! ولكنّها ليست سهلة كما تبدو لأنّ تناول النوعيّة نفسها من الطعام قد تشكّل لديكِ نوعاً من الضجر والنفور، ولكن عليكِ المثابرة والإلتزام وإلّا لانتهى بكِ الأمر أن تعوّضي في فترة قليلة جداً عن كلّ الكيلوغرامات التي خسرتها!

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