الرشوف أو ما يسمى المدقوقة، والتي تعتبر من الأطباق الشتوية التراثية المميزة في فصل الشتاء وتتكون من القمح المنقوع المدقوق والعدس والبصل واللبن.

الرشوف طبق من الأطباق المنتشرة بين أبناء البادية من بدو الجنوب والوسط والشمال، ويتم إعدادها من ثلاثة مواد رئيسية:

الجريشة، وهي الطحين الخشن من مادة القمح.

العدس البلدي.

لبن الشنينة أو الجميد يضاف إليه السمن العربي.

ولجعل طبق الرشوف ثريداً يتم إضافة الخبز إلى المخلوط وخلط الجميع جيداً.

رشوف... طبق شتوي من المطبخ الأردني

مقادير الرشوف

كوب من العدس البني

كوب من جريش قمح

ملعقتين حجم كبير سمن بلدي

بصلة واحدة حجم كبير وتكون مفروم

ملح "حسب الرغبة"

بهار "حسب الرغبة"

كيلوغرام لبن جميد جاهز

بصلة واحدة مقطّعة إلى شرائح

للزينة

بقدونس مفروم "حسب الرغبة".

طريقة التحضير الرشوف

أولاً، انقعي الجريش بالقليل من الماء ثمّ اسلقي العدس حتى ينضج تماماً.

ثم ذوّبي ملعقة من السمن في قدر على حرارة متوسّطة واقلي فيه البصل حتى يذبل.

ثم صفّي العدس وأضيفيه إلى البصل مع الجريش وقلّبي.

ثم قومي بزيادة الجميد ونكّهي بالملح والبهار بحسب رغبتك.

ثم قلّبي المقادير قليلاً ثمّ أتركي المزيج على النار لحوالي 15 دقيقة حتى يثخن.

في مقلاة غير لاصقة، ذوّبي ملعقة السمن المتبقية واقلي فيها البصل الشرائح حتى تحمرّ.

أخيراً، قومي بسكب الرشوف في أطباق التقديم وزيّني وجهها بالبصل المحمّر والبقدونس، ويمكنكم تناوله مع الزيتون الأخضر والبصل الأخضر، وصحتين وعافية.

فوائد الرشوف الصحية

الشعور بحالة من الاسترخاء

مفيد لصحة القلب والشرايين

مقاوم لمرض السكري

الرشوف يفيد أيضاً لأمراض السرطان لأنه يحتوي على المعادن المختلفة الفيتامينات والألياف الذائبة وغير الذائبة، التي لها الأثر الجيد في تخفيض سكر الدم، وكذلك المواد الكيميائية النباتية المهمة لسلامة الأوعية الدموية، وفي منع حدوث بعض الأمراض.

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