رقائِق الشّيبس هي حبات من البطاطس يتم تقطيعها على شكل رقائق وشرائِح صغيرة الحجم ومن ثم يتّم قلِي هذه الشرائح في الزّيت وبعد عملية القَلِي نقوم بإضافة بعض المواد الحافِظة والبِهارات حتى تأخُذ الرقائق شكلَها وطعمَها الذي نعرِفُه وتحتوي هذه الرّقائق على نسبة عاليّة من النّشويات التي تزيد من حُب الأطفال لهذه الرّقائق وتُصيبهم بالسُّمنة المُفرطة التي يُصاحبُها الكثير من الأمراض الفتّاكة لذلك يجب الحذر على الا نكثر من تناول الشيبس.

وفي هذا المقال نقدم لكم رقائِق الشّيبس بالبهارات:

المكونات:

- خمسة حبّات من البَطاطِس.

- رشّة من الملح كُوب من الزّيت النّباتِي.

- بهارَات بابريكا.

- فِلفِل شطّة وليمون.

طريقِة التحضِير:

- أولاً نقطع البَطاطِس إلى شَرائِح رقيقة ويكون سُمكَها رفيع.

- ثم ننقع البَطاطِس في الماء الفاتِر والقليل منْ المَلح لمُدة تتجاوز ساعة واحدة، وذلك لكي نتمّكن من تقليل كِمية النّشويات التي تحتويها البَطاطِس، وكُلما زادت فترِة النّقع زادت قرمَشِة الشّرائح بعد قليِها.

- ثم نُحضِر مِقلاة ونضع فيها كِميّة كبيرة من الزّيت، ومن ثمّ نضعَها على نار مُتوسّطة ونتركُها لدقيقتين.

- ثم نضَع شرائِح البَطاطِس في المِقلاة ويجب علينا أنْ لا نضَعها بشكل كامِل حتى لا تلتصِق مع بعضِها البعض.

- ثم نترُكها حتى يُصبح لونها مائلاً إلى اللّون الذّهبِي، ومنْ ثمّ نُخرجها من المِقلاة.

- يُفضّل أنْ نضعَها على ورق المَطبخ لامتصاص كِميّة من زيت القَلِي.

- يُفضّل أنْ نقوم بإعادة الشّرائِح من جديد حتى نتمّكَن من الحُصول على رقائق شِيبس مُقرمِشه ولذيذة.

- ثم نضيف رشّة الملح على رقائق الشّيبس.

- يُمكنُنا أنْ نُضيف الخلْ والملح إلى رقائق الشّيبس ليُصبح لدينا شيبس بنكهة الخَلْ والملح، أو إضافة الفِلفِل الشّطة والليمون ليُصبح لدينا رقائِق الشّيبس بنكهَة الشّطة والليمون، أو إضافة بهارات البابرِيكا ليُصبح لدينا رقائِق الشّيبس بنكهة البّهارات.

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