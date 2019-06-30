سلاش هو عبارة عن عصير مثلج وهو العصير المفضّل عند الكثير من الأشخاص خصوصاً في فصل الصيف، فهو يمنحهم الانتعاش ويرطب الجسم ويعوضه عن السوائل التي يفقدها، ويحضّر من الفواكه المجمدة أو الطازجة مثل: الفراولة، والتوت، والليمون، وغيرها من النكهات اللذيذة والمفيدة.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل سلاش الفراولة:

المكونات:

- نصف كوب من السكر.

- كوبان من الماء البارد.

- كوب من مكعبات الثلج.

- كوبان من الفراولة المجمّدة.

- شوكولاتة مذابة (للزينة) حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

- أولاً نضع السكر والماء في الخلاط الكهربائي ونخلطهم حتى يذوب السكر.

- ثم نضيف الفراولة المجمدة ونخلطهم جيداً.

- ثم نضيف مكعبات الثلج إلى الخليط ونخلط حتى يتكسر الثلج.

- ثم نسكب الخليط في أكواب التقديم ونزينهم بالشوكولاتة المذابة وصحتين وعافية.

المزيد من مطبخ البوابة:

مثلجات الفراولة والاناناس

سموثي الموز بالفرولة