روبي تلحق بـ تريند اللون الفضي بفستان أنيق

ما يزال اللون الفضي البراق في طليعة اختيارات نجمات كل من العالم العربي والغربي باختيارات لافتة وأنيقة تتألق بها النجمات في مختلف المناسبات بين المهرجانات والحفلات الغنائية المختلفة بين كل من هيفاء وهبي، باريس هيلتون ووصولا إلى إطلالة روبي الأخيرة في حفلها الأخير المقام في الساحل الشمالي في مصر.

ضمن سلسلة حفلات أقامتها الفنانة بعدة إطلالات ناجحة من تنسيق الملابس اللبناني "سيدريك حداد" الذي حرص على أن تطل النجمة بفساتين مناسبة لشخصيتها ولقوامها التي كان آخرها إطلالة ناجحة باللون الوردي القوي بفستان حيوي، وإليك في هذا المقال تفاصيل الإطلالة الأخيرة.

تفاصيل فستان روبي الأنيق:

أطلت الفنانة المصرية الأنيقة بفستان بقماش الـ"ميتال ميش" (Metal Mish)، باللون الفضي الغامق قليلا، بدرجة الفضي الـ"جنزيري" الملفت، حيث انسدل الفستان على قوام الفنانة بقصة راقية وبصيحة الأكتاف القوية والبارزة (Shoulders Pads)، بأكمام طويلة وضيقة مع قصة صدر بفتحة واسعة وأنيقة أكملت جمال الإطلالة.

وأكملت تفاصيل الـ"درابيه" الراقية التي التفت حول خصر الفستان الأنيق جمال الفستان، حيث يناسب الـ"درابيه" الجانبي والملفوف قوام جسم الإجاصة إذ يتناسب مع الأطوال والقياسات الخاصة بهذا النوع من الأجسام، وبقصة الفستان الـ"ميني" التي تعتمدها الفنانة بإطلالاتها والقماش اللامع تميزت الفنانة بشكل أنيق واستعراضي صيفي مناسب لأجواء الحفل.

الطلة الجمالية الأنيقة التي ظهرت بها روبي

بالنسبة للمكياج، فقد كان مثاليا وملائما لـ"تون" أو درجة لون الفنانة إذ يلائم المكياج بالظلال البنية المدموجة مع الظلال البرونزية درجة بشرة الفنانة التي تتميز بلون أسمر-قمحي، اعتمدت ظلال عيون باللون البني الفاتح مدموجا مع الطلال البرونزية اللامعة، مع آيلاينر داخلي للعيون ومسحوب بالطريقة الكلاسيكية للخارج. أما بالنسبة لطلاء الأظافر باللون النيود الفاتح فقد أضاف الكثير من الأنوثة والنعومة إلى جانب الإطلالة الراقية والقوية.

أما الشعر فقد تركته منسدلا بشكل راقي وطبيعي مع أقراط أذنين دائرية براقة، مع خاتم إصبع راقي مزدان بحجر لامع وكبير.