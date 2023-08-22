سان لوران تطلق حملة خريف 2023 مستعينة بزوجة جوني ديب السابقة كيت موس

خلال اليوم الأول من شهر أغسطس أعلنت دار الأزياء الفرنسية "سان لوران" عن إطلاق الحملة الإعلانية الخاصة بالموسم القادم، خريف وشتاء 2023-2024.

وأعلن المدير الإبداعي والمصمم الخاص بالدار البلجيكي، "أنتوني فاكاريللو" عبر "ستوري" نشره على تطبيق "إنستغرام" مطلع أغسطس صورة قديمة لعارضة الأزياء البريطانية الأيقونية "كيت موس" زوجة الممثل العالمي "جوني ديب" السابقة من أرشيف العلامة الفرنسية "إيف سان لوران" من عرض العلامة لموسم خريف 1992.

وفي هذا المقال نستعرض لك اللمحة الأولية عن الحملة الإعلانية الجديدة التي شارك فيها اثنين من ألمع نجوم عالم عرض الأزياء من الثمانينيات، "كيت موس" و"شالوم هارلو".

كيت موس تتألق في الحملة الإعلانية بعد غياب طويل

تألقت العارضة البريطانية الأنيقة "كيت موس" البالغة من العمر 49 عاما في الحملة الإعلانية الأخيرة للعلامة الفرنسية "سان لوران" تحت قيادة المصمم "أنتوني فاكاريللو" بفستان "درابيه" أسود أنيق من المجموعة الأخيرة لموسم خريف وشتاء 2023-2024.

وتألقت "كيت" التي تتميز بأسلوبها البارد والهادئ بوضعية (French Classic Pose) بيد إلى الخلف ويد أخرى مرفوعة مستعرضة سوار ذهبي ثقيل وعريض من إكسسوارات موسم الخريف المقبل.

وفي مارس الماضي تألقت العارضة الجامايكية "أوارو ديانغ" بذات التصميم على ممشى عرض العلامة خلال أسبوع باريس لموضة خريف وشتاء 2023-2024 في اليوم الأول من جدول عروض علامات الأزياء الفرنسية.

كيت من ممشى عرض "إيف سان لوران" ربيع وصيف 1994.

العارضة الأرجينتينية "ميكا أرجانياراز" تتألق بالحملة الإعلانية

تألقت العارضة الأرجينتينة "ميكا أرجانياراز" التي توقفت عن تأدية أي عروض أزياء منذ "سبتبمر" الماضي في الحملة الإعلانية الأخيرة للعلامة الراقية بإطلالة فاخرة جمعت بين الـ"تانك توب" الأبيض القطني الفاخر الذي نسق بكل أناقة مع تنورة "ميدي" بفتحة أرجل عالية وحزام جلدي باللون العسلي من جلد التمساح، إضافة إلى جاكيت جلدي بقصة "بايكر" باللون العسلي أيضا.

شالوم هارلو تتألق في سن الخمسين

بفستان مخملي باللون الأسود بقصة صدر أنيقة بفتحة واسعة، متصلة مع أكمام سوداء منسدلة من مجموعة ما قبل-خريف وشتاء 2023 تألقت عارضة العلامة شالوم هارلو والتي عرفت من قبل على أنها واحدة من ألمع ملهمات المصمم الأصلي للدار "إيف سان لوران" بتصميم راقي يحاكي أناقة خطوط الدار الهادئة والراقية.

وتألقت العارضة بكل أناقة مستعرضة الفستان الراقي والبسيط والذي نسق مع سوار يد ضخم باللون الذهبي من خيارات إكسسوارات العلامة للموسم القادم، مع أقراط أذنين دائرية وراقية.

شالوم هارلو من الحملة الإعلانية الخاصة بموسم ربيع وصيف 1993 للمصمم "إيف سان لوران"