ريجيم السحاب... رشاقة وجمال!

يعتمد ريجيم السحاب في المركز الأول على شرب الماء بكثرة

يعتمد ريجيم السحاب في المركز الأول على شرب الماء بكثرة قبل كل وجبة خلال اليوم، ويتم تناول أطعمة مختلفة إلى جانب الماء تساعد على تغذية الجسم بالشكل الصحيح، لتحصلي على وزن مثالي تحلمين به منذ فترة. تعرفي إلى ريجيم السحاب .

اليوم الأول

إبدئي أولاً بشرب كوب من الماء الدافئ على الريق، ثم بعد ساعة، تناولي بيضة مسلوقة مع قطعة من توست الريجيم. وفيما خص الغداء، فاحرصي على تناول كوبين من الماء الدافئ قبل الأكل، ومن ثم تناولي طبق شوربة خضار مع قطعتين من اللحم المشوي، إلى جانب قطعة من توست الرجيم. ويمكنك بعد ساعة من الغداء تناول حبة فاكهة كالتفاحة أو البرتقال أو موزة. أما العشاء، فهو مؤلف من كوب من عصير البرتقال وكوب زبادي.

اليوم الثاني

عند الفطور، إشربي كوبين من الماء الدافئ، وانتظري ساعة كي تتناولي كوب شاي باللبن مع بيضة مسلوقة. أما على الغداء، فاشربي كوباً واحداً من الماء الدافئ، ومن ثم تناولي طبق شوربة دجاج، مع نصف دجاجة مسلوقة، إلى جانب طبق سلطة خضراء، ولا تنسي قطعة التوست الخاصة بالريجيم. بعد ساعة من الغداء تناولي كوبا من عصير البرتقال. وللعشاء تناولي كوباً من اللبن خالي الدسم، مع حبة فاكهة.

اليوم الثالث

في اليوم الثالث، إبدئي فطورك أيضاً بكوبين من الماء الدافئ، وبعد ساعة تناولي قطعة جبن قريشة مع قطعة من توست الريجيم. وعلى الغداء، فاشربي هذه المرة 3 أكواب من الماء الدافئ، مع طبق خضار باللحم المفروم، إلى جانب قطعة من توست الريجيم، ويمكنك اضافة 3 ملاعق كبيرة من الأرز. انتظري 3 ساعات قبل تناول كوب من الماء الدافئ. أما العشاء في اليوم الثالث فهو مؤلف من بيضة مسلوقة أو 3 ملاعق من الفول المطهي الليمون والبهارات، مع قطعة من توست الريجيم.

اليوم الرابع

إكتفي في اليوم الرابع بشرب 3 أكواب من الماء الدافئ على الفطور، وبعد ساعة تناولي 3 ملاعق من الفول المطهي بالليمون والبهارات. أما على الغداء، فاشربي كوبين من الماء الدافئ، وبعد ساعة تناولي طبقاً من شوربة السمك، إلى جانب طبق من السلطة الخضراء، مع 3 قطع سمك مشوية، و3 ملاعق من الأرز. وللعشاء، فتناولي كوباً واحداً من الماء الدافئ، مع كوب من الزبادي، وحبتين من الفاكهة ذات حجم متوسط.

اليوم الخامس

في اليوم الخامس من ريجيم السحاب، تناولي 3 أكواب من الماء الدافئ، مع قطعة من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم، وقطعة من توست الريجيم، إلى جانب كوب شاي باللبن من دون سكر. والغداء في هذا اليوم يتألف من 3 أكواب من الماء، مع طبق شوربة لحن غير مدهن، و3 قطع لحم مشوية. اما عند العشاء، فتناولي كوبين من الماء، مع بيضة مسلوقة وقطعة من توست الريجيم، أو كوب من اللبن.

اليوم السادس

في اليوم السادس، إشربي قبل فطورك 4 أكواب من الماء الدافئ، من ثم اشربي كوبا من عصير الفواكه الطبيعي أو كوب شاي باللبن. وتناولي 3 ملاعق فول مطهي بالليمون والبهارات، مع قطعة من توست الريجيم. وقبل الغداء اشربي 4 أكواب من الماء الدافئ، مع طبق سلطة خضراء، إلى جانب 4 قطع كبد مشوية، وقطعة من توست الريجيم. وفي ما خص العشاء، فحضري كوباً من عصير الفواكه الطبيعي، وتناوليه مع قطعة من الجبنة خالية الدسم، وقطعة من توست الريجيم.

اليوم السابع

في اليوم السابع، تناولي على الفطور 3 أكواب من الماء الدافئ، مع قطعة من الجبن الرومي أو من جبن نستو. وعلى الغداء، إشربي 3 أكواب من الماء الدافئ، مع 3 سمكات مشوية، و3 ملاعق أرز أو معكرونة. ولا تنسي طبق السلطة الخضراء، ورغيف الخبز البلدي. وعند العشاء، إشربي 3 أكواب من الماء الدافئ، وتناولي ثمرة برتقال متوسطة الحجم، مع كوب من الزبادي خالي الدسم.

اليوم الثامن

فطور اليوم الثامن يتألف من 4أكواب من الماء الدافئ، ومن ثم 3 ملاعق من الفول المطهي بالليمون والبهارات، إلى جانب رغيف خبز بلدي. فيما يتعلق بالغداء، فهو يضم 4 أكواب من الماء الدافئ، ومن ثم طبق شوربة لحم من دون دهون، إلى جانب 3 قطع من اللحم المشوي، وطبق من السلطة الخضراء، وقطعة من توست الريجيم. وعند العشاء، اشربي 3 أكواب من الماء الدافئ، مع كوب من اللبن الخالي من الدسم.

ملاحظة

كرري تطبيق وجبات اليوم الثامن مدة ثلاثة أيام أخرى، ثم استمري بشرب كمية الماء عينها في اليوم الثامن، لمدة 10 أيام أخرى.

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