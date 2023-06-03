البوابة - في حادثة طريفة اختارت الأميرة عائشة بنت الحسين والأميرة بياتريس المصممة اللبنانية ريم عكرا لإطلالتهما الملكية في حفل زفاف الابن الأكبر للملك عبد الله الثاني ولي العهد الأمير الحسين والمهندسة المعمارية السعودية رجوة الحسين الذي أقيم يوم الخميس الماضي في قصر زهران ، والذي أعقبتها مأدبة عشاء في قصر الحسينية.

أما الاختلاف الوحيد فكان في التوقيت، فالأميرة عائشة بنت الحسين، شقيقة الملك عبدالله الثاني، اختارت ارتداء ثوبها في حفل عقد القران الذي أقيم في قصر زهران بحضور الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا والأميرة منى، والدة الملك عبدالله الثاني، وعدد كبير من الأمراء والأميرات وكبار الشخصيات. وتميز الفستان الذي صممته المصممة اللبنانية ريم عكرا بأنه مزين بالترتر اللامع والخرز والكريستال على طول العنق والصدر - مع تفاصيل براقة للغاية ، مصنوع من الساتان بيكيه وله رقبة عالية وأكمام قصيرة مكشكشة.

ريم عكرا اختيار الأميرة عائشة بنت الحسين والأميرة بياتريس

بينما حضرت الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موزي حفل عقد القران والزفاف بثوب متلألئ متلألئ عند وصولها إلى عقد القران في قصر زهران، تبلغ قيمته 675 جنيهًا إسترلينيًا ، مع حزام باللون الأزرق الداكن من العلامة التجارية Needle & Thread ، وربطت شعرها بشريط مزخرف على شعرها.

أما للإطلالة الثانية فاختارت ثوبًا من الساتان باللون الوردي بأكمام طويلة من توقيع المصممة اللبنانية ريم عكرا أيضاً، مع مجوهرات ذهبية، بينما كان زوجها يرتدي بدلة سهرة سوداء وربطة عنق بيضاء. وأكملت الأميرة بياتريس إطلالتها بتاج لامع ماسي، كانت قد ارتدته والدتها لأول مرة في عام 1986 ، خلال حفل زفافها الملكي على الأمير أندرو. قبل طلاقها من دوق يورك عام 1996 ، ارتدت سارة فيرجسون هذا التاج في العديد من المناسبات الملكية. وبعد الانفصال سمح لدوقة يورك بالاحتفاظ بهذا التاج ، الذي تلقته كهدية من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية والأمير الراحل فيليب. وفقًا لموقع كورت جولورر، الخبير في المجوهرات الملكية ، فإن التاج الماسي صنع خصيصًا لسارة لارتدائه في يوم زفافها.





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