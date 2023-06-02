البوابة - شاهدنا بالأمس العرس الملكي الأكثر جمالاً وإبهاراً منذ حفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، فقد شهد الحفل حضوراً ملكياً وجماهيرياً كبيراً حيث شارك في مراسم عقد القران وحفل الزفاف أكثر من 1700 شخصية عالمية ومحلية، وضم أمراء وأميرات من العائلات الملكية حول العالم، ورؤوساء دول وكبار الشخصيات جاءوا ليحتفلوا بزواج الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين.

وقد برزت في الحفل الفخامة، والحشمة، والأناقة التي يتميز بها أفراد العائلة الأردنية الهاشمية، وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على أجمل التيجان التي ارتدتها الأميرات في هذا الحدث الميمون:

6 أميرات تألقن بتيجان ماسية في العرس الملكي للأمير الحسين

1. الأميرة إيمان بنت عبد الله

تاج زفافها من دار Chaumet "شوميه" Joséphine Valse Impériale من الذهب الأبيض ، مرصع بماسة على شكل كمثرى وزنها حوالي 2.50 قيراطًا ، وثمانية ماسات على شكل إجاصة تزن حوالي 5.30 قيراطًا، ألماس بقطع بريانت على شكل كمثرى.

2. الأميرة سلمى بنت عبدالله

تتألق بسوار الملكة رانيا بوشرون. يعد هذا التاج الأكثر استخداماً وهو على شكل سوار ماسي أنيق وبسيط من دار مجوهرات بوشرون. وهو قطعة قابلة للتحويل ، ويمكن أيضًا نزع إطارها وارتداؤها كسوار. ارتدته الملكة رانيا لأول مرة عام 2008 ، وقد استخدمته في أكثر من عشاء رسمي ، ولحفل زفاف ولي العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال من السويد في عام 2010 ، وفي الذكرى العاشرة لتتويج زوجها في 2009.

3. أميرة ويلز، كيت ميدلتون

ارتدت فستانًا ورديًا من الترتر من تصميم جيني باكهام مع تاج Lover's Knot. الذي يشار إليها أحيانًا باسم Cambridge Lover's Knot ، تم تصميم التاج المتلألئ للملكة ماري في أوائل القرن العشرين من قبل House of Garrard من مجموعة من اللؤلؤ والماس الخاصة بعائلتها.

4. أميرة يورك، بياتريس

اختارت الأميرة بياتريس لإطلالتها في العرس الملكي تاج يورك الماسي لهذه المناسبة ، وفي حين أن معظم تيجان العائلة المالكة لها تاريخ فريد ، فإن هذا له صلة خاصة بياتريس. فقد كان لوالدتها ، سارة فيرجسون ، فقد ارتدته يوم زفافها عام 1986 من والد بياتريس ، الأمير أندرو ، مما أعطى إيماءة إضافية لحفلة الزفاف. التاج من توقيع دار المجوهرات العريقة Garrard ، وهو مصنوع من البلاتين مع الماس وبه زخارف زهرية ويُعتقد أنه كان هدية زفاف لفيرغسون من الملكة الراحلة إليزابيث والأمير فيليب.

5. الأميرة فيكتوريا، ولي عهد السويد

اختارت الأميرة فيكتوريا لحضور العرس الملكي تاج إكليل الغار من دار المجوهرات الفاخرة بوشرون.

6. الأميرة أماليا، هولندا

ارتدت الملكة ماكسيما فستانًا طويلًا بأكمام طويلة من الألوان المحايدة ، وارتدت وشاحًا من الأوسمة الملكية الأردنية من النظام الأعلى لعصر النهضة ، بالإضافة إلى تاج ستيوارت في مراسم حفل عشاء العرس الملكي. بينما ارتدت ابنتها الأميرة أماليا ثوبًا أحمر من تصميم جان تامينياو وتاج روبي بيكوك "الطاووس".

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