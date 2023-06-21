ريهانا تستعرض حملها بإطلالة جريئة في عرض لوي فيوتون

في أمسية باريسية فاخرة قدم فيها المغني الأمريكي فاريل ويليامز مجموعته الأولى للدار الفرنسية العريقة "Louis Vuitton" في خط الأزياء الرجالية لموسم ربيع وصيف 2024 حيث قدم العديد من الإطلالات النسائية التي رافقت الإطلالات الرجالية الأنيقة.

وما كان لافتا في العرض هو حضور عدد كبير من أضخم وألمع أسماء نجوم الفن وعالم الترفيه والغناء والموضة، إلى جانب ألمع أسماء النجوم الشباب من زيندايا وجايدن سميث، كما تألقت الفنانة بيونسيه التي رافقها زوجها جاي زي في العرض بإطلالة جريئة أيضا.

ريهانا تصل متأخرة بعد خمسة عشر دقيقة

وصلت نجمة الغناء الأمريكية وصاحبة علامة تجميل "فينتي بيوتي" الشهيرة ريهانا إلى مكان العرض الكائن في أقدم جسر على ضفاف نهر السين في باريس متأخرة على العرض وكان العرض قد بدأ بالفعل، ولاقت انتقادات عديدة لأنها تأخرت عن العرض الذي قدمه صديقها المغني فاريل ويليامز.

وأبدا النقاد غضبهم بسبب تأخرها الذي أصبح جزء لا يتجزأ من حضورها إلى العديد من المناسبات المختلفة.

وأطلت النجمة هي وزوجها الرابر الأمريكي ترافيس سكوت بإطلالة من الدينيم المطبع بنقشات "دويرابلو" التي تعتمد تقنية وكأنها تبدو مصنوعة في لعبة ماين كرافت.

إضافة إلى "توب" بنفس القماش الدنيم نسقته مع سلسلة مجوهرات ألماسية فاخرة من العلامة "جيكوب أند كو.

ساعة اليد تصبح ساعة رقبة بأسلوب ريهانا

تعاونت العلامة العريقة لصناعة المجوهرات Jacob & Co معbadgalriri، لإنشاء تجاه وموديل جديد: قلادة الساعة.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ارتداء ساعة على الرقبة كقلادة. ظهرت فيها ريهانا لأول مرة في عرض أزياء لويس فويتون وأثارت ضجة كعادتها ونشرت عدة صور قديمة استذكرها نقاد ومحبين الموضة لكم المرات التي ابتكرت فيها ريهانا إطلالات جريئة وكانت رائدة في صنع لحظات موضة أيقونية.

أعيد بناء ساعة Brilliant Flying Tourbillon الأيقونية المصنوعة من الذهب الأبيض بقطر 47 ملم والمرصعة بإجمالي 368 ماسة ليتم ارتداؤها على شكل قلادة. بسعر 700000 ألف دولار.

زيندايا بإطلالة شبابية راقية

تألقت النجمة زيندايا في إطلالة براقة وعملية، عبارة عن طقم مكون من سروال طويل بأرجل واسعة مع سترة بأكمام متوسطة الطول بأزرار أمامية تركت جزء منها مفتوحا من الأمام، وتزين الطقم بالكامل بنقشات متداخلة وملونة من الأزرق والذهبي والأسود والأبيض، والتي تزينت كذلك بالترتر البراق في جميع أنحائها والتي ثبتت بتطريز راقي وفاخر جمل الإطلالة. نسقت معها مجوهرات من العلامة ذاتها.

كيم كارداشيان بإطلالة رياضية أبرزت قوامها الممشوق



ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان في العرض، حيث تألقت بإطلالة يغلب عليها الطابع الرياضي، حيث ارتدت "توب" قصير بحمالات عريضة وسروال ضيق وطويل، كل منهما منقوشا بطبعات مربعة ملونة بالأبيض والأخضر والأسود والأزرق، حيث كانت تلك النقشة مشابهة للعبة الكمبيوتر الشهيرة "Minecraft" والتي تتميز بتفاصيل توقيع مربعة الشكل، إضافة إلى تشابهها مع رقعة الشطرنج.