في عيد الأضحى.. تألقي بأجمل موديلات الحقائب باللون الأبيض والبيج من زارا ومانغو

تعتبر الإكسسوارات من التفاصيل المهمة في أي إطلالة، وخصوصا الحقائب، فبتصاميمها المتنوعة والمختلفة ولوحات ألوانها المتعددة، ستضفي رونقها الخاص على أي إطلالة، وتزيد من جمالها.

وفي هذا المقال سوف نستعرض صيحة صيفية لافتة، وهي الحقيبة البيضاء والبيج بمختلف تصاميمها المتنوعة، والمختلفة، ما بين كلاسيكي وعصري، لتلائم إطلالاتك في عيد الأضحى المبارك من محلات ومتاجر مانغو وزارا لهذا الصيف.

مما لا شك فيه أن الحقيبة البيضاء أو البيج حقيبة حساسة جدا، ومن المفروض أن تكون حقيبة بتصميم وجودة عالية، كي تكون أنيقة.

وسوف نستعرض أبرز التصاميم الرائجة لهذا الموسم من صيف 2023، مع طرق تنسيق الحقيبة البيضاء المختلفة، للوك صيفي لافت، أنيق ومناسب لأجواء العيد.

1 حقيبة من زارا بسلاسل ذهبية فاخرة

بلا شك تبقى الحقائب ذات الأحجام المتوسطة أو الصغيرة أو حتى الكبيرة أكثر أناقة ورقي، خاصة ما إذا تضمنت سلاسل تضيف الكثير من الفخامة والأناقة إلى الحقيبة، إضافة إلى الحركة التي تكسر ملل اللون الأبيض، ووجدنا لك في هذا التصميم الشكل والموديل الأمثل للحقائب البيضاء فبتصميم راقي وخامة ذات جودة عالية يمكنك تنسيق هذه الحقيبة مع مختلف إطلالاتك النهارية والليلة في العيد سواء مع فستان رسمي وأنيق أو مع إطلالات نهارية كاجوال. إضافة إلى سعرها المتوسط حيث تتوفر هذه الحقيبة على الموقع بسعر يقارب الستون دولارا.

حقيبة مانغو بتفاصيل الكانفاس والجلد الأنيقة

أصبحت هذه الحقيبة حديث السوشال ميديا في الآونة الأخيرة نظرا لتشابهها مع نفس الحقيبة من العلامة الفرنسية الفاخرة سان لوران وبفرق في السعر يتعدى أكثر من ألفي دولارا. فالتصميم الراقي سيكون خيارك الأمثل لحقيبة العيد مع تفاصيل قماش الكانفاس الذي يتميز بشكله الأنيق وخامته وسهولة تنضيفه أيضا فهو قماش عملي ممتاز. وسوف تلائم هذه الحقيبة فستانك الصيفي الفضفاض وتتناسب معه بكل أناقة. ويمكنك رفع مستوى أناقة إطلالتك بقماش الدينيم بإضافة هذه الحقيبة إلى إطلالتك. بسعر لا يتجاوز ال100 دولار يمكنك الحصول على هذه الحقيبة من متاجر العلامة.

من مانغو أيضا.. خيارك لحقيبة العيد بالقش الأنيق والفني

بلا شك تغزو حقيبة القش متاجر وقلوب محبين الموضة في كل صيف لكن هذا الصيف رفعت جميع علامات الموضة والإكسسوارات ابتكارات القش إلى مستوى آخر، فضلا عن كونه جميل وأنيق وراقي، يتميز بعملية فائقة وحضور ملفت يكسر جمود الإطلالة ويحولها إلى رائعة بلمسة خاصة فيمكنك اعتماد حقيبة قش (مع مراعاة اختيار حجم صغير أو متوسط فقط) لتكملي بها إطلالتك في عيد الأضحى، ويحبذ تنسيقها للإطلالات النهارية مع مختلف الألوان حتى أقوى الألوان كالأحمر والأخضر الزيتي يمكن تنسيقها بشكل جميل مع حقائب القش.

أما خلال المساء يمكنك اعتماد حقيبة قش مع فستان أسود شيفوني راقي.