شوفان مخبوز بزبدة الفول السوداني

دقيق الشوفان المخبوز بزبدة الفول السوداني هو وجبة فطور لذيذة وصحية مع نكهة الشوكولاتة الغنية ومجرد لمسة من الحلاوة...

المكونات:

1.5 كوب من الموز الناضج المهروس (حوالي 3 موز متوسط)

1 بيضة كبيرة

1/4 كوب زبدة فول سوداني طبيعية

1/4 كوب سكر بني

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/3 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

2 كوب حليب كامل الدسم

3 أكواب من الشوفان الملفوف عتيق الطراز

2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني طبيعية (للتزيين)

الطريقة:

سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت.

اهرسي الموز جيدًا ثم ضعيه في وعاء خلط كبير مع البيض وزبدة الفول السوداني والسكر البني والفانيليا والملح والبيكنج باودر والقرفة ومسحوق الكاكاو. اخفقي حتى يصبح المزيج ناعمًا (قد تكون هناك قطع صغيرة من الموز).

أضيفي الحليب إلى مزيج الشوكولاتة والموز ، ثم اخفقي حتى يصبح ناعمًا مرة أخرى. يُضاف الشوفان الجاف ويُقلب حتى يتجانس.

يُسكب مزيج الشوفان في طبق خزفي بحجم 2-3 لتر مغطى برذاذ غير لاصق.

رشي الكمية المتبقية من 2 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني على الشوفان واسحب سكينًا من خلالها لعمل الدوامات. إذا لزم الأمر ، قم بتسخين زبدة الفول السوداني قليلاً لجعلها سائلة بدرجة كافية لتقطير فوق الشوفان.

نخبز الشوفان في فرن مسخن لمدة 45 دقيقة. قدميها دافئة أو ضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للأكل.

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