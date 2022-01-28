زبدة الكاكاو..الفوائد الصحية والسلبيات  

زبدة الكاكاو منتج متعدد الاستخدامات تم تعميمه لاستخداماته التجميلية ويمكن العثور عليه في كريمات البشرة وبلسم الشعر، ومع ذلك، تعد زبدة الكاكاو أيضًا مكونًا رئيسيًا في العديد من الحلويات وحلويات الشوكولاتة بالتحديد، حيث تضيف قوام كريمي إلى هذه الوصفات.

ما هي زبدة الكاكاو ؟

تم استخدام نبات حبوب الكاكاو (Theobroma cacao) منذ العصور القديمة لتحضير الشوكولاتة، والتي كانت في ذلك الوقت مشروب كاكاو مصنوع من الماء الساخن، وزبدة الكاكاو هي دهون ثلاثية، وهي نوع من الدهون الموجودة بشكل طبيعي في حبوب الكاكاو والمصادر الأخرى.

ويتم استخراج زبدة الكاكاو من حبوب الكاكاو عبر عملية تخمير وتستخدم كمواد خام في إنتاج مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات الشوكولاتة المختلفة، وفي الواقع، زبدة الكاكاو مسؤولة عن خصائص ذوبان الشوكولاتة، وهي ميزة لا تحدد جودة الشوكولاتة وقابليتها للاستساغة فحسب، بل تؤثر أيضًا على كيفية تخزينها.

يمكن العثور على زبدة الكاكاو كمكون في:

الحليب والشوكولاتة الداكنة والبيضاء

الكعك والبسكويت والآيس كريم وألواح الشوكولاتة

المشروبات، بما في ذلك اللاتيه والشوكولاتة الساخنة

فوائد زبدة الكاكاو

ارتبط استهلاك الكاكاو والشوكولاتة بصحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة والتي تشمل:

مصدر جيد لفيتامين د

يعزز فيتامين د امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، ويدعم صحة العظام والمناعة وصحة القلب، وزبدة الكاكاو مصدر غني بفيتامين د، وتشمل المصادر الأخرى لفيتامين د البيض والمشروبات المدعمة والتعرض لأشعة الشمس، ويمثل نقص فيتامين د تحديا عالميا للصحة العامة، ودائمًا ما يتم تشجيع الاستهلاك المنتظم للأغذية المحتوية على فيتامين د.

صديقة للقلب في أشكال معينة

ثبت أن محتوى البوليفينول من الكاكاو صديق للقلب، حيث قد يقلل من بعض عوامل الخطر لأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية، وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن منتجات الكاكاو، مثل الشوكولاتة الداكنة، قد تحسن صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل رواسب الدهون والعلامات الالتهابية التي تؤدي إلى تصلب الشرايين وأمراض القلب.

قد تحسن مقاومة الأنسولين

ثبت أن استهلاك الكاكاو يقلل من مقاومة الأنسولين، وهي حالة استقلابية تصبح فيها الخلايا أقل حساسية لتأثيرات خفض السكر في الدم للأنسولين، حيث ترتبط مقاومة الأنسولين بتطور مقدمات السكري ومرض السكري وأمراض القلب وبعض الأمراض الجلدية.

وعلى غرار الفوائد الصحية للقلب المذكورة أعلاه، يُعزى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم أيضًا إلى الفلافونويد، حيث تساعد مضادات الأكسدة هذه في تقليل الإجهاد التأكسدي، والذي يُعتقد أنه مساهم رئيسي في مقاومة الأنسولين.

سلبيات زبدة الكاكاو

تستند العديد من الفوائد الصحية المنسوبة إلى استهلاك الكاكاو أو الشوكولاتة إلى المحتوى العالي من البوليفينول لمسحوق الكاكاو، وليس زبدة الكاكاو نفسها.

ومع ذلك، أدى الطلب العالمي المتزايد على منتجات الكاكاو إلى زيادة إنتاج زبدة الكاكاو، مما أدى إلى نقص، وزيادة تكاليف التصنيع، وزيادة تكلفة منتجات الكاكاو للمستهلكين.

وقد أدى النقص إلى تنويع إنتاج زبدة الكاكاو، الذي اتسع الآن ليشمل استخدام ما يعادله من هذه الزبدة من النباتات الأخرى لتلبية الطلب العالمي المرتفع على الكاكاو والشوكولاتة.

استخدامات زبدة الكاكاو

تستخدم زبدة الكاكاو في مستحضرات التجميل ويمكن العثور عليها في العديد من كريمات البشرة وبلسم الشعر والمرطبات، وفيما يتعلق بالطعام، تعتبر زبدة الكاكاو مكونًا في الأطباق الحلوة والمالحة والكعك والآيس كريم واللاتيه والشوكولاتة الساخنة، حيث تضيف قوام كريمي، كما يمكن استخدامها لاستبدال الزبدة أو الزيت في الوصفة، ولكن يجب إذابتها قبل الاستخدام.

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