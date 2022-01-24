طبيب البوابة: هل نتوقع انتهاء جائحة كورونا قريباً؟ "هذا الوباء لم ينته بعد"، هذا ما قاله رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين من مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف هذا الأسبوع في نفس الوقت الذي قررت فيه المملكة المتحدة رفع القيود مثل استخدام الكمامات، وجوازات كوفيد-19 . وفي الوقت نفسه ، ستستمر القيود في العديد من الدول، بما في ذلك حظر التجول، وتأجيل العودة الى المدارس.

طبيب البوابة: هل نتوقع انتهاء جائحة كورونا قريباً؟

إصابات كورونا العالمية

وفقًا لوكالات الانباء البريطانية، لا تزال الإصابات اليومية في المملكة المتحدة مرتفعة ولكنها في انخفاض ؛ يوم الأربعاء الماضي، سجلت المملكة المتحدة 108،069 حالة جديدة.

من الصعب معرفة ما إذا كانت خطوة ذكية لرفع القيود أم لا. يتم تحديد القيود - سواء الفرض أو الإزالة - بناءً على الحقائق والبيانات حول عدد الحالات، وخطر الإصابة بالمتغيرات والتطعيم في جميع السكان.

تشير دراسة نُشرت في مجلة لانسيت في 19 يناير ، إلى أنه في حوالي 17 يناير 2022 ، كان هناك 125 مليون إصابة بأوميكرون يوميًا في العالم ، وهو أكثر من عشرة أضعاف ذروة موجة الدلتا في أبريل ، 2021. ومع ذلك ، تقول الدراسة ، إن نسبة الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو خفيفة ، والتي تتراوح بين 80-90٪ لمتغير أومكيرون ، قد زادت مقارنة بالمتغيرات السابقة ، وهذا هو السبب في انخفاض معدل اكتشاف العدوى عالمياً من 20٪ إلى 5٪.

فيما يتعلق بمعدل الحالة ، قالت الدكتورة سوزان هوبكنز ، كبيرة المستشارين الطبيين لوكالة الأمن الصحي البريطانية إن معدلات الحالات ستنخفض إلى حد كبير ولكنها قد تستقر في مرحلة ما ". وأضافت أن امتصاص اللقاح وارتداء الكمامة حول الغرباء سيحدد مدى سرعة حدوث ذلك.

طبيب البوابة: هل نتوقع انتهاء جائحة كورونا قريباً؟

هل يمكن أن نقول إن متغير دلتا سيكون الأشد بين الجميع؟

هذا ما يبدو عليه الحال حتى الآن. بينما يشكر عدد قليل من الباحثين التطعيم لمقاومة متغير أوميكرون، يقول العديد من الآخرين أن خصائص هذا البديل تنتشر بشكل كبير في الطبيعة بينما تظهر أعراضًا خفيفة أثناء الإصابة.

" لقد وصلت موجة أوميكرون بسرعة إلى كل قارة مع وجود عدد قليل من البلدان في شرق أوروبا وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا التي لم تبدأ بعد موجة من هذا النوع من (SARS-CoV-2). يشير المستوى غير المسبوق من العدوى إلى أن أكثر من 50% من سكان العالم سيصابون بالأوميكرون بين نهاية نوفمبر 2021 ونهاية مارس 2022 ". وفقاً لدراسة نشرتها مجلة لانسيت.

تقول منظمة الصحة العالمية "رؤية الفيروس ينتشر بوتيرة أسرع إلى جانب الانباء حول مدى اعتداله، قد يكون أوميكرون أقل حدة ، في المتوسط ​​، لكن الرواية القائلة بأنه مرض خفيف مضللة".

وقال مايكل رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء إن "الارتفاع الهائل في الحالات ، بغض النظر عن شدة المتغيرات الفردية ، يؤدي إلى زيادة حتمية في حالات العلاج في المستشفيات والوفيات".

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يزال يتم تسجيل حوالي 45000 حالة وفاة بسبب المرض في جميع أنحاء العالم كل أسبوع.

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية الناس من أنه "مع النمو المذهل لأوميكرون على مستوى العالم ، من المحتمل ظهور متغيرات جديدة".

طبيب البوابة: هل نتوقع انتهاء جائحة كورونا قريباً؟

اللقاح الشامل هو الحل؟

تقول منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات التي يتم استخدامها مؤخرًا ضد كوفيد-19 أقل فعالية في حماية جسم الإنسان من متغير أوميكرون. ومع ذلك ، فهي فعالة في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة ، كما تقول.

يبدو أن هناك طلبًا لا مفر منه على لقاحات معينة مختلفة. ومع ذلك، تقول كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان ،"يكمن الخطر في أنك ستحاول دائمًا اللحاق بالمتحور التالي". وتقترح أن النهج الأفضل هو اللقاحات متعددة التكافؤ أو لقاح فيروس كورونا الشامل. يتطلب تطوير لقاحات محددة ضد الفيروس المتحول إجراء أبحاث ودراسات مكثفة.

في غضون ذلك ، توصلت الدراسات إلى أن اللقاحات والمعززات الموجودة أو الجرعات الاحترازية ستمنح المناعة ضد الفيروس.

تقول دراسة لانسيت، "مع الزيادات المستمرة في التطعيم ضد فيروس كورونا، واستخدام جرعة ثالثة من اللقاح في العديد من البلدان ، وارتفاع مستويات المناعة، يجب أن تكون المستويات العالمية لمناعة SARS-CoV-2 مرتفعة دائماً. لبضعة أسابيع أو شهور ، يجب أن يتوقع العالم مستويات منخفضة من انتقال الفيروس."

قال وزير الصحة البريطاني، "لا ينبغي أن يُنظر إلى هذا على أنه خط النهاية .لأنه لا يمكن القضاء على الفيروس والمتغيرات المستقبلية - بدلاً من ذلك" يجب أن نتعلم كيف نتعايش مع كوفيد-19 بالطريقة نفسها التي نتعايش بها مع الإنفلونزا ".

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