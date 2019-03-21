نقص فيتامين "د" يؤثر علي وظائف الجسم الحيوية (shutterstock.com)

أعلنت دراسة علمية حديثة أن نقص فيتامين د في الجسم يؤدي إلي لين العظام والكساح عند البالغين وتقوس الساقين عند الأطفال. بالإضافة إلي الآلام المزمنة في العظام والعضلات والاكتئات وتراكم الدهون والسمنة وارتفاع خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

قال د. أحمد البقري أستاذ جراحة العظام والإصابات بجامعة تورنتو بكندا إن خطر الإصابة بنقص فيتامين "د" يتزايد في حالات السمنة ومشاكل الجهاز الهضمي وأمراض القلب.

5 مصادر من فيتامين د مناسبة للنباتيين

قال د. أحمد البقري أستاذ جراحة العظام والإصابات بجامعة تورنتو بكندا إن خطر الإصابة بنقص فيتامين "د" يتزايد في حالات السمنة ومشاكل الجهاز الهضمي وأمراض القلب والانسداد الرئوي المزمن والتقدم في العمر بسبب ضعف قدرة الجلد والكبد والكليتين علي تحويل فيتامين "د" إلي شكله النشط.

أضاف ان الدراسة العلمية الجديدة التي تمت في جامعة تورنتو بكندا أثبتت أن أهم أوقات التعرض للشمس هي الفترة من الثامنة صباحًا حتي الظهيرة حتي يستطيع الإنسان أن يستفيد بفيتامين "د". مؤكدًا أن الفائدة من الشمس ليس أوقات السطوع كما يشاع أو غروبها لأن الوقت الذي تحتاج فيه بشرة الإنسان للشمس للحصول علي فيتامين "د" يتوقف علي عوامل عديدة بما فيها نوع البشرة ويعتمد ذلك علي مدي استمرار بشرتك أو الوقت الذي تمضيه دون التعرض لحروق الشمس. كما أن لفصول السنة وساعات اليوم نفسها تأثيرا علي ذلك.

6 فوائد صحيّة يوفرها فيتامين "د"

أكدت د. منال عبدالعزيز أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب جامعة عين شمس أن نقص فيتامين "د" يؤثر علي وظائف الجسم الحيوية ويمكن تحديد هذا الفيتامين عن طريق الفحوصات المعملية وتحليل نسبة الكالسيوم في الدم والفوسفور وهرمون الغدة الدرقية.

أوضحت د. منال أن فيتامين "د" يتحكم في دخول المعادن من وإلي العظام ويحافظ علي توازن المعادن في الجسم وينشط امتصاص الكالسيوم والفوسفات من الأمعاء الدقيقة. كما أن أغلب أنسجة وخلايا الجسم بها مستقبلات لفيتامين "د" لرفع المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

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