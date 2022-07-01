زهرة اليقطين..المغذيات والفوائد والاستخدامات

زهرة اليقطين هي نوع من الأزهار النابضة بالحياة الصالحة للأكل التي تنتجها نباتات اليقطين، حيث تنتج نباتات اليقطين أزهارًا ذكورية وإناث، وكلاهما مميز في الأزهار الكبيرة التي تأتي على شكل قمع، وتأخذ هذه الأزهار المذهلة إما لونًا برتقاليًا حيويًا أو أصفر.

وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يفكرون في تناول فاكهة اليقطين أو البذور، إلا أن زهرة اليقطين يمكن أن تكون إضافة مغذية ولذيذة لنظام غذائي صحي، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على القيمة الغذائية لزهرة اليقطين، إلى جانب الفوائد والاستخدامات المحتملة لهذا المكون.

زهرة اليقطين والقيمة الغذائية

على الرغم من أنها تحتوي على كمية منخفضة من السعرات الحرارية والدهون لكل وجبة، إلا أن زهرة اليقطين يمكن أن تساعد في زيادة تناولك للعديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الألياف والنحاس وحمض الفوليك وفيتامين أ.

وفي الواقع، يحتوي كوب واحد (134 جرامًا) من زهرة اليقطين المطبوخة على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 20

الكربوهيدرات: 4.5 جرام

البروتين: 1.5 جرام

الدهون: 0.1 جرام

الألياف: 1.2 جرام

النحاس: 15٪ من القيمة اليومية

حمض الفوليك: 14٪ من القيمة اليومية

فيتامين أ: 13٪ من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 8٪ من القيمة اليومية

فيتامين ج: 7٪ من القيمة اليومية

الحديد: 7٪ من القيمة اليومية

وتعد هذه الزهرة غنية بشكل خاص بالنحاس، وهو معدن أساسي يحتاجه جسمك لإنتاج الطاقة، كما تحتوي أيضًا على كمية جيدة من حمض الفوليك لكل وجبة، وهو فيتامين ب الذي يلعب دورًا رئيسيًا في استقلاب البروتين وتوليف الحمض النووي، بالإضافة إلى ذلك، توفر زهور اليقطين ما يقرب من 13٪ من القيمة اليومية لفيتامين أ، مما يدعم تكوين ووظيفة القلب والعينين والرئتين.

فوائد زهرة اليقطين الصحية

على الرغم من أنه لا يزال هناك بحث محدود حول تأثيرات وفوائد زهرة اليقطين، إلا أنها عنصر مغذي للغاية، لذلك، قد تقدم زهور اليقطين العديد من الفوائد الصحية، والتي تشمل:

غنية بمضادات الأكسدة

تعد زهرة اليقطين مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة، وهي مركبات قد تحيد الجذور الحرة الضارة وتقلل الالتهاب في جسمك، وعلى وجه الخصوص، زهرة اليقطين غنية بعدة أنواع من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين، الكاروتين، الفلافونويد، والفينول، وبالإضافة إلى تقليل الضرر التأكسدي لخلاياك، قد تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في الوقاية من الأمراض المزمنة.

علاوة على ذلك، فإن العديد من الأنواع المختلفة من مضادات الأكسدة الموجودة في زهرة اليقطين قد توفر فوائد صحية إضافية، على سبيل المثال، تحتوي زهرة اليقطين على كمية عالية من الكاروتينات، والتي قد تساعد في تعزيز وظائف دماغك، ودعم صحة قلبك، وتوفر لك الحماية من أنواع معينة من السرطان والأمراض المزمنة.

قد تعزز الرؤية الصحية

توفر زهرة اليقطين جرعة دسمة من فيتامين أ في كل وجبة، حيث يحتاج جسمك إلى فيتامين أ للحفاظ على صحة العين المثلى، علاوة على ذلك، قد يكون لنقص فيتامين أ تأثير خطير على صحة العين، حيث غالبًا ما تتميز صحة العين السيئة بمشاكل مثل العمى الليلي وجفاف العيون.

من ناحية أخرى، تشير بعض الأبحاث إلى أن زيادة تناولك لفيتامين أ إما من المكملات الغذائية أو الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل زهرة اليقطين قد ترتبط بانخفاض خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهي حالة قد تؤدي إلى فقدان البصر بمرور الوقت.

قد تدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء

تحتوي زهرة اليقطين على العديد من العناصر الغذائية التي تشارك في إنتاج جسمك لخلايا الدم الحمراء، فعلى سبيل المثال، يحتاج جسمك إلى النحاس لإنتاج الهيموجلوبين، وهو نوع من البروتين يحمل الأكسجين عبر خلايا الدم الحمرء، وتحتوي أيضًا على الحديد، وهو عنصر رئيسي آخر في الهيموجلوبين يحتاجه جسمك لتصنيع خلايا الدم الحمراء السليمة.

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