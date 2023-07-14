زهير مراد يكسر التقاليد.. مجموعة مستلهمة من العناكب تحظى بإعجاب النقاد

لم يذكر يوما أو يكن اللون الأسود غريبا على الموضة ولا على تصاميم الـ"أوت الكوتور"، لكن بالنسبة للمصمم زهير مراد الذي يشتهر بتصاميمه المزدانة بالألوان الزاهية والنابضة بالحياة والمليئة بالألوان الكثيرة والمتنوعة، فإن تقديم مجموعة الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2023-2024 بالأسود قد شكل مفاجأة للحضور والنقاد.

انتقل المصمم من المجموعات الحرفية المليئة بالألوان النابضة بالحياة والمليئة بالألوان إلى منطقة مجهولة وجريئة من خلال احتضان أناقة اللون الأسود.

كما كشف المصمم خلف الكواليس أن لونه الشخصي المفضل هو الأسود، حيث كان هذا اللون مسيطرا في هذه المجموعة المستوحاة من الليل والمراجع القوطية والعصور الوسطى والقرن الثامن عشر فحملت عنوان "رائحة منتصف الليل" (MIDNIGHT SCENT)، التي نتج عنها تشكيلة مثيرة مليئة بأنماط الدانتيل والتطريزات باللون الأسود والفضي.

اللون الأسود من وجهة نظر المصمم زهير مراد

"لطالما أردت أن تقديم مجموعة مصممة بالكامل باللون الأسود، إنه رمز للغموض والطاقة ورمز للإغواء وللقوة في الوقت نفسه"، هذا ما قاله المصمم زهير مراد خلف الكواليس قبل عرضه.

وأضاف "لهذه المجموعة استوحيت من الأسلوب القوطي، عدت إلى عصر العمل الغامض - القصور المهجورة والليالي المظلمة."

وبهذه الإطلالة تألقت العارضة الجميلة جوزيفين لاتاتور" بإطلالة مؤلفة من فستان بالمخمل الأسود بقصة مجسمة و"كيب" من الساتان الأبيض اللامع والمطعم بالأورجانزا.

بعض الألوان الأخرى التي تواجدت بالمجموعة

عزز الحرير والمخمل الأرجواني والأحمر القرمزي من الإحساس بالدراما في المجموعة، بينما ألهم الموضوع التاريخي صوره الظلية (Silhouette).

تم تسليط الضوء على أشكال الساعة الرملية من خلال الكورسيه والدرابيه والطيات، مما جذب العين نحو خطوط العنق الكلاسيكية على شكل قلب، وكانت الأكتاف عارية أو مغطاة بطرحات متدفقة ومنسدلة بأقمشة هفهافة كهذا الفستان الأنيق الذي تصدر محركات البحث في "جوجل" لأناقته وإعجاب العارضة البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو" به.

أزهار ضخمة تميز الإطلالات

الوردة الكبيرة والصغيرة كانت متكررة في التصاميم، رأيناها كمطرزات ثلاثية الأبعاد تُلبس مثل المجوهرات حول الرقبة، أو على الكتفين، أو تزين بدقة طول التنورة.

لكن الوردة تحمل أيضًا خلف جمالها الأشواك، هذه الصورة أحياها المصمم زهير مراد مع حواف شائكة مزدان بتطريزات مخططة فضية. وسوداء مثل هذا الفستان الأنيق بال"دونتيل" الأسود الفاخر المزين بوردة حمراء كبيرة.

العناكب تلهم المصمم زهير مراد ليدفع مستوى الإبداع

كانت الزخارف والتطاريز التي رافقت الإطلالات مستوحاة من العناكب ووحوش الليل والظلام التي ألهمت هذه المجموعة القوطية بامتياز حيث استحضرنا أجواء أفلام هوليوود القديمة التي تناولت هذه الأساطير ورأينا هذه الإطلالة باللون الفضي المليئة بالتطاريز الفاخرة.

ولم يكن اللون الأسود الأمر الوحيد الجديد في هذه المجموعة، حتى أن العديد من المواد التي استخدمها مراد كانت جديدة: فقد استخدم مثلا اللاتكس، وجاءت بعض الفساتين بالجيرسيه الدرابيه، والتي قال عنها المصمم إنه أراد استكشاف البساطة الراقية.

وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم بها المصمم قماش اللاتكس اللامع في تصاميمه. حيث تميزت هذه الإطلالة الأنيقة بفستان بصدرية "بوستييه" علوي بقماش اللاتكس الأسود نسقت مع تنورة قرمزية اللون وقفازات يد عالية تصل إلى أعلى المرفق باللون الأسود.