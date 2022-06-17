زيادة الوزن في فصل الشتاء..لماذا يحدث ذلك وكيفية إدارته

زيادة الوزن في فصل الشتاء أمرًا شائعًا يحدث عادةً بسبب عوامل تشمل انخفاض مستويات النشاط والاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية خاصة خلال العطلات.

وعلى الرغم من أن التقلبات الصغيرة في الوزن ليست شيئًا يدعو للقلق، إلا أن زيادة الوزن في فصل الشتاء بشكل ملحوظ يمكن أن يؤثر سلبًا على جوانب معينة من الصحة وقد يؤثر على جودة الحياة.

لحسن الحظ، هناك طرق للحفاظ على صحة الجسم طوال العام دون الحاجة إلى تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير أو اللجوء إلى الممارسات غير الصحية مثل اتباع نظام غذائي قاسي، وتشرح هذه المقالة سبب شيوع زيادة الوزن في فصل الشتاء وتشارك في طرق عملية وصحية لتجنبها.

ما سبب زيادة الوزن في فصل الشتاء ؟

زيادة الوزن في فصل الشتاء أمر شائع جدًا، وفي الواقع، تظهر الأبحاث أن الوزن يميل بشكل عام إلى الزيادة خلال أشهر الخريف والشتاء أكثر من خلال الصيف، علاوة على ذلك، عادة ما يبلغ وزن الجسم ذروته خلال أشهر الشتاء ويتم الحفاظ عليه خلال بقية العام، لكن لماذا ؟ إليك الأسباب فيما يلي:

زيادة تناول السعرات الحرارية

في الولايات المتحدة والعديد من أجزاء العالم الأخرى، يمتلئ فصل الشتاء بالعطلات مثل عيد الشكر وعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وغيرها من المناسبات، ويتم الاحتفال بالعطلات من خلال التجمعات الاجتماعية مثل الحفلات ووجبات العشاء العائلية، حيث يتم تقديم الأطعمة والمشروبات عالية السعرات الحرارية.

ويفترض الباحثون أن السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى زيادة الوزن في فصل الشتاء هو زيادة تناول السعرات الحرارية خلال موسم العطلات على وجه الخصوص، وقد يكون هذا بسبب أحجام الأجزاء الأكبر وزيادة استهلاك الأطعمة والمشروبات عالية السعرات الحرارية مثل الحلويات والأطعمة الغنية بالدهون.

التغييرات في النشاط البدني

بالإضافة إلى زيادة تناول السعرات الحرارية خلال العطلات، يكون العديد من الأشخاص أقل نشاطًا خلال أشهر الشتاء، حيث يعني انخفاض مستويات النشاط أنه يتم حرق سعرات حرارية أقل على أساس يومي، مما قد يساهم في زيادة الوزن، وقد يكون هذا بسبب التغيير في الطقس، والمزيد من الالتزامات الاجتماعية خلال العطلات، مما يترك وقتًا أقل للنشاط.

وجدت مراجعة لـ 26 دراسة شملت 9300 مشارك من 18 دولة مختلفة أن مستويات النشاط البدني في معظم الأماكن كانت أعلى في الصيف وأدناها في الشتاء، حيث كان الناس بشكل عام أكثر استقرارًا وخمولًا في الشتاء، وهذا منطقي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناطق تشهد فصول الشتاء الباردة.

ومع ذلك، على الرغم من أن انخفاض النشاط البدني يمكن أن يساهم في زيادة الوزن في فصل الشتاء ، تظهر الدراسات أن السبب الرئيسي لزيادة وزن الجسم خلال أشهر الشتاء عادة ما يكون مرتبطًا بزيادة تناول السعرات الحرارية.

أسباب أخرى لزيادة الوزن في الشتاء

يعاني بعض الأشخاص من الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، وهو نوع من الاكتئاب يحدث خلال وقت معين من السنة، عادة خلال أشهر الشتاء، ويمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة.

ويُعتقد أن السبب الرئيسي للاضطراب النفسي الحاد مرتبط بالتغيرات في الهرمونات والناقلات العصبية (الرسائل الكيميائية في جسمك) استجابة لفقدان ضوء النهار، فضلاً عن التغيرات في أنماط النوم التي تحدث خلال أشهر الشتاء.

تشمل أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي:

نقص غير طبيعي في الطاقة

الحزن

النعاس المفرط

زيادة الشهية

زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والغنية بالكربوهيدرات

هل يمكن تجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء ؟

على الرغم من أنه من الشائع زيادة الوزن في فصل الشتاء ، إلا أن كمية الوزن المكتسبة عادة ما تكون صغيرة نسبيًا، فعلى سبيل المثال، يكتسب البالغون في الولايات المتحدة ما بين 0.88 إلى 2 رطلاً (0,4 - 0,9 كجم) في المتوسط بين شهري نوفمبر ويناير.

ومع ذلك، تظهر الدراسات أن معظم هذا الوزن عادة ما يستمر لبقية العام، هذا يعني أنه إذا زاد وزنك عادة 2 رطل سنويًا خلال فصل الشتاء، ولم يفقد هذا الوزن خلال بقية العام، فإن زيادة الوزن في فصل الشتاء يمكن أن تزداد وتؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن بمرور الوقت.

إذا وجدت أنك عادة ما تكتسب وزنًا خلال فصل الشتاء وشهدت زيادة في وزن الجسم خلال السنوات القليلة الماضية، فقد ترغب في البحث في الأسباب الكامنة وراء زيادة الوزن.

على الرغم من أنه من غير المرجح أن يؤثر اكتساب بضعة أرطال على صحتك العامة وليس هناك ما يدعو للقلق، إلا أن زيادة الوزن المتسقة بمرور الوقت، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، لهذا السبب يعد الحفاظ على وزن جسم صحي أو معتدل على مدار العام أمرًا مهمًا للصحة العامة.

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