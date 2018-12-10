هل تعلم أن زيت الزيتون يقضي على القمل، تعرّف على الخطوات!

من أعراض الإصابة بالقمل شعور الشّخص المصاب بحركةٍ في رأسه

القمل حشرةٌ ذات لونٍ رماديٍ أو أسود، ولها ستة أرجل ذات مخالب، وهذا الأمر يُسهل عليها الالتصاق بالشعر. لِأنثى القمل قُدرةٌ على وضع 8 بيضات في اليوم، وتستطيع أنّ تعيش مدة 30 يوماً على شعر المُصاب، ويتراوح طولها لغاية 2.5 مليمتراً، ويتواجد القمل بفروة رأس الشخص الذي يتطفل عليه، أو بشعر الإبط، أو العانة.

نصائح قبل شراء زيت الزيتون

وفي هذا المقال نقدم لكم خطوات من زيت الزيتون للقضاء على القمل:

1- قتل القمل باستخدام مركبات permethrin أو pyrethium.

2- يُستخدم زيت الزيتون لغسل الرّأس قبل النوم.

3- قبل عملية شطف الرأس من زيت الزيتون باستخدام الشامبو الخاص بالشعر ينبغي تَمشيطه بِمشطٍ معدني.

4- اختبار إذا كان القمل متواجد باستخدام حرارة السشوار الساخنة.

5- الكشف عن وجود قمل أو بيوضه عن طريق مشاهدته بالعين، واستعمال المشط الخاص بالتخلّص من البيوض.

6- التحقق من القضاء على القمل لمدةِ ثلاثة أسابيع على الأقل.

ومن أعراض الإصابة بالقمل:

- شعور الشّخص المصاب بحركةٍ في رأسه.

- يمكن أنْ يظهر طفحٌ جلديٌ وحبوبٌ في فروة الرأس والأكتاف والرقبة؛ بسبب تأثر الشخص المصاب بِلُعاب القمل أثناء عضه لمكان الحصول على الدم.

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