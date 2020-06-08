زيت القرفة تقضي على دهون البطن

زيت القرفة أهم أنواع الزيوت الطبيعيّة العطرية ويستخرج من لحاء نبات القرفة، حيث تنمو القرفة في المناطق الاستوائية والمدارية حول العالم، ويتمّ استخراجه عن طريق التقطير بالبخار، وذلك بعد تجفيف أغصانه وأرواقه، ويستخدم في العديد من المجالات الحياتيّة، على رأسها المجال العلاجي، نظراً لخصائصه الطبيعيّة الفعّالة في التخلّص من العديد من المشكلات الصّحية والجمالية، كونه غنياً بالمضادات الحيويّة، وبالمضادات الطبيعيّة للأكسدة، فضلاً عن مركباته الكيميائيّة الهامّة.

وتعتبر دهون البطن واحدة من المشاكل الصحية الأكثر شيوعًا، وقد يلجأ بسببها الرجال والنساء لعمليات جراحية للتخلص منها.

وإن هناك علاجًا لدهون البطن لمن يهمل في تناول الغذاء، وسببت له هذه الدهون إزعاجًا، وجهدا مستمرًا إذا كانت هناك رغبة في التخلص منها.

يؤكد التقرير أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من دهون البطن دون الحاجة إلى التدابير المفرطة مثل عمليات "شفط الدهون"، وهناك بديل واحد من شأنه أن يساعد على جسم طبيعي ويحمي متناوله من أمراض كثيرة.

شعبية هذا العلاج انتشرت في أنحاء العالم، بسبب مفعوله القوي في فقدان الوزن، والقضاء على السموم، وإزالة البكتيريا والمواد الكيميائية التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحتك، إلى جانب فوائد أخرى منهاالقدرة على تعزيز وظائف الدماغ والذاكرة، وتعزيز جهاز المناعة.

العلاج هو زيت القرفة وهو أيضًا علاج مثالي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، أو ارتفاع مستوياته في الدم.

طريقة إعداده سهلة جدًا، إذ يعتبر مكملا غذائيا، وأسعار مكوناته معقوله جدًا، وإليكم الطريقة:

المكونات:

• كوب من زيت الزيتون

• 6 العصي من القرفة

• وعاء زجاجي له غطاء

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طريقة التحضير:

- ضع عصى القرفة في الوعاء الزجاجي.

- صب زيت الزيتون فوق العصي، والتأكد من أنها مغمورة تمامًا.

- ضع الجرة في منطقة دافئة من منزلك وتركها هناك لمدة ثلاثة أسابيع.

- بعد مرور ثلاثة أسابيع انقل الزيت إلى وعاء باستخدام الشاش أو مادة مماثلة، وتخزينها في مكان بارد وجاف.

طريقة الاستعمال:

• للحصول على جميع فوائد هذا الزيت كل ما عليك القيام به هو استهلاك قطرتين مع كل وجبة تأكلها في اليوم، ويجب ألا تتجاوز هذه الكمية في يوم واحد، لأنه قد يكون له آثار جانبية سلبية.

وقبل البدء في تناول زيت القرفة، من المهم أن تقرأ موانع الاستعمال التالية:

• الذين يعانون من التهاب القولون، أو التهاب المعدة يجب عدم تناول هذا الزيت، لأنه يتسبب في مشكلات للجهاز الهضمي.

• الذين يعانون من قرحة المعدة لأنه يسبب تهييج للأمعاء والمعدة حال استعماله.

• النساء الحوامل، أو من يخططن للحمل، لأنه يعمل على تدفق الدم في منطقة الحوض والرحم، ما قد يهدد الحمل.

• الذين يعانون من أي نوع من أمراض القلب، يجب أيضًا أن يتناولوا الزيت تحت إشراف طبيب، لأنه قد يزيد من معدل ضربات القلب.

• عدم استخدام الزيت لفترات طويلة، لأنه يمكن أن يؤدي إلى القيء وتهييج الكلى.

وفوائد زيت القرفة، سرعة التئام الجروح، الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، التخلص من الحشرات المنزلية المزعجة مثل الصراصير، والنمل الأسود، والذباب،مطهر طبيعي غير سام، فهو يحتوي على خصائص قوية مضادة للجراثيم،علاج مرض السكري، تخفيف البلغم.

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