نصائح تنظيف الأذنين بأمان

هل تشعر أن أذنيك مسدودة ؟ في الحقيقة في حال حدث ذلك لك، فهذا يعني أن الشمع الزائد يتراكم أحيانًا في الأذنين ويجعل السمع صعبًا.

وفي الوقت نفسه، ربما قرأت تنظيف الأذنين عن طريق نكاشات القطن ليست طريقة آمنة لإزالة الشمع، وفيما يلي بعض النصائح حول كيفية تنظيف الأذنين بأمان، وما لا يجب عليك فعله، ومتى يجب عليك الاتصال بالطبيب.

أعراض تراكم الشمع بالأذنين

شمع الأذن، هو عامل تنظيف ذاتي ينتجه جسمك، حيث يجمع الأوساخ والبكتيريا والحطام الآخر، وعادة، يشق الشمع طريقه للخروج من الأذنين بشكل طبيعي من خلال المضغ وحركات الفك الأخرى.

وفي الواقع، كثير من الناس لا يحتاجون إلى تنظيف الأذنين ، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يتراكم الشمع ويؤثر على سمعك، وعندما يصل شمع الأذن إلى هذا المستوى، فإنه يسمى الانحراف.

إذا كان لديك هذا الأمر، فقد تعاني من أعراض مثل:

ألم في الأذن المصابة

امتلاء أو رنين في الأذن

ضعف السمع في الأذن المصابة

رائحة قادمة من الأذن المصابة

الدوخة

السعال

وقد تكون أكثر عرضة لتطوير الشمع الزائد إذا كنت تستخدم أجهزة السمع أو سدادات الأذن، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من إعاقات النمو والذين هم معرضون أيضًا لخطر أكبر.

أفضل طرق تنظيف الأذنين

الطريقة الأكثر أمانًا لإزالة تراكم الشمع من أذنيك هي زيارة الطبيب، حيث يمكن لطبيبك استخدام أدوات خاصة، مثل ملعقة خزفية أو ملقط أو جهاز شفط، لإزالة الانسداد، وإذا اخترت محاولة تنظيف الأذنين وإزالة الشمع في المنزل، فإن الطرق التالية هي الأكثر أمانًا لتجربتها بمفردك:

قماش مبلل

قد تدفع مسحات القطن الشمع إلى عمق قناة الأذن، لذلك استخدم مسحات القطن فقط على الجزء الخارجي من أذنك أو الأفضل من ذلك، حاول مسح المنطقة بمغسلة دافئة ورطبة.

قطرات تنظيف الأذن التي لا تستلزم وصفة طبية

تبيع العديد من الصيدليات قطرات الأذن التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تخفف الشمع، وهذه القطرات عادة ما تكون حلاً، وقد تتضمن ما يلي:

الزيت المعدني

زيت الأطفال

الجلسرين

بيروكسيد

بيروكسيد الهيدروجين

الملح

ضع العدد المحدد من القطرات في أذنك، وانتظر وقتًا معينًا، ثم صفي أو اشطف أذنك، واتبع دائمًا التعليمات الموجودة على القطرة، واتصل بالطبيب إذا استمرت الأعراض بعد العلاج.

لماذا تنظيف الأذنين مهم ؟

بعض شمع الأذن طبيعي تمامًا وجيد الحصول عليه في قنوات أذنك، ومع ذلك، إذا تراكمت وبدأت في التسبب في أعراض، مثل السمع المكتوم أو الدوخة، فمن المهم تنظيفها.

وفي الواقع، عندما يتراكم شمع الأذن ويتأثر، قد تصاب بالتهاب الأذن، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعاني من أعراض الانحراف، فأنت تريد التأكد من أنه مجرد شمع وليس شيئًا (مثل فقدان السائل أو السمع) والذي يتطلب المزيد من العناية الطبية.

كم مرة يجب تنظيف الأذنين ؟

في حال كنت لا تريد تنظيف أذنيك كثيرًا، فيجب أن تعلم أن ذلك قد يؤدي إلى إزعاج قناة أذنك أو حتى إلى مزيد من التأثير إذا تم بشكل غير صحيح، وفي الحقيقة يشارك الخبراء أن الناس قد لا يحتاجون إلى تنظيف آذانهم ما لم يصابوا بمشاكل مثل الانسداد بانتظام، بدلاً من ذلك، تنظف أذنيك نفسها بمفردها.

إذا لم تتعامل مع التراكم، فاغسل الجزء الخارجي فقط من أذنيك عن طريق مسحها بمنشفة مبللة، ويجب أن ينظف غسل الأذن الخارجية أي شمع خرج من قناة الأذن بمفرده.

أما إذا كنت تعاني من أعراض تراكم الشمع، فقد تفكر في استخدام مجموعة من الوصفات التي لا تستلزم وصفة طبية لتنظيف الشمع من أذنيك، ولكن المهم أن تتبع توجيهات الدواء وتتأكد من الاتصال بالطبيب للحصول على مزيد من الإرشادات.

أشياء يجب تجنبها عند تنظيف الأذنين

كثير من الناس لا يحتاجون إلى تنظيف آذانهم بشكل روتيني، وهنا يجب أن يعتني الشمع بنفسه، وإذا كنت تستخدم أشياء صغيرة، مثل دبابيس أو مسحات القطن أو زوايا المناديل، فقد تدفع الشمع بعمق في قناة الأذن، وبمجرد تراكم الشمع، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض الأعراض.

القاعدة التي ستسمعها من معظم الأطباء هي عدم وضع أي شيء أصغر من مرفقك داخل أذنك، بعبارة أخرى، لا تستخدم أشياء حادة أو مسحات قطنية أو أي شيء آخر يمكن أن يصيب طبلة أذنك ويضر سمعك بشكل دائم.

ولا يجب أن تحاول إدخال الماء إلى أذنيك إذا:

لديك مرض السكري

لديك جهاز مناعي ضعيف

قد يكون لديك ثقب في طبلة أذنك

لديك أنابيب في الأذن المصابة

كيف تحمي أذنيك ؟

بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة أذنيك، اتبع هذه النصائح لحمايتها وضمان السمع الجيد لسنوات قادمة:

لا تدرج أشياء صغيرة في أذنيك

حد من تعرضك للأصوات العالية

خذ فترات راحة دورية من استخدام سماعات الرأس الخاصة بك

جف أذنيك بعد السباحة لمنع أذن السباح

انتبه إلى أي تغييرات في السمع تحدث مع استخدام بعض الأدوية

راجع الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا لاحظت ألمًا مفاجئًا أو فقدان السمع أو إذا كنت تعاني من إصابة في الأذن

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